Mercedes le pone PERO a la victoria de Kimi Antonelli en Japón

Andrea Kimi Antonelli fue el primero en cruzar la meta en Japón partiendo desde la pole position, pero su victoria estuvo lejos de ser sencilla. Desde el inicio, la carrera del piloto italiano estuvo a punto de venirse abajo, algo que Toto Wolff no dudó en señalar poco después de la competición.

La segunda victoria de la temporada es, sin duda, un motivo de orgullo para el joven piloto. Aun así, Wolff no perdió la oportunidad de hacer un comentario sobre el incierto comienzo: "Kimi ofreció una gran actuación tras un mal arranque. Quizás debería volver a sus lecciones de conducción para perfeccionar el manejo del embrague. Tuvimos suerte con la safety car, lo que le permitió mantenerse en pista un poco más tiempo. La fortuna jugó un papel fundamental", comentó.

Antonelli arrancó el Gran Premio de Japón desde la pole, lo que podría hacer pensar que su triunfo estaría garantizado. Sin embargo, el comienzo resultó ser todo lo contrario. El italiano quedó rezagado incluso detrás de su compañero de equipo, los Ferrari y los McLaren, lo que ponía en entredicho su ambición de conseguir la segunda victoria consecutiva.

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En esos momentos, un golpe de suerte marcó la diferencia: a mitad de carrera, Oliver Bearman sufrió un fuerte accidente, dejando a Antonelli entre los pocos pilotos que completaron la prueba entre los seis primeros, justo cuando su compañero George Russell había terminado una vuelta antes.

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¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

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