CONFIRMADO: Alpine revela CONSECUENCIAS por la diferencia entre Colapinto y Gasly

Alpine ha revelado que la distancia entre Franco Colapinto y Pierre Gasly tras la clasificación del Gran Premio de Japón 2026 de la Fórmula 1 tendrá consecuencias a la interna.

El equipo confirmó que pondrá en marcha un plan para poder ayudar al corredor argentino a reducir la brecha con su compañero de equipo, algo que ha quedado en evidencia en las últimas semanas.

Steve Nielsen, directivo de Alpine, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por Motorsport: "Del lado de Franco, no dio el mismo paso adelante en rendimiento entre sesiones y quedó eliminado en Q2. Como equipo, trabajaremos duro y le daremos a Franco todo lo que necesite para entender mejor por qué no estuvo el ritmo y ayudar a cerrar esa brecha.

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"Lo que resulta realmente prometedor es que con Pierre pudimos replicar el mismo resultado de las sesiones de clasificación del evento anterior con un séptimo lugar. No hay puntos por la clasificación, pero reafirma y nos da confianza en que tenemos un paquete que puede rendir en una variedad de circuitos.

"Pierre volvió a ofrecer una actuación increíblemente sólida y demostró que se ha adaptado rápidamente a estos autos nuevos, que a menudo son muy exigentes. Seguimos aprendiendo muchísimo sobre estos autos nuevos, así que llegamos al fin de semana después del resultado positivo en China con los pies bien sobre la tierra.

"Suzuka es un escenario completamente distinto a Shanghái, o incluso a lo que vimos en Melbourne, por lo que éramos cautelosos sobre cómo nos iría y queríamos esperar a la clasificación para confirmarlo", comentaron.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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