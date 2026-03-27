¿Está Mercedes OCULTANDO información deliberadamente a sus clientes? McLaren responde
¿Está Mercedes OCULTANDO información deliberadamente a sus clientes? McLaren responde
McLaren se enfrenta a un nuevo comienzo en la temporada, aunque no sin desafíos.
El director del equipo, Andrea Stella, ha ofrecido detalles sobre la colaboración actual con Mercedes, proveedor de motores. A pesar de la turbia apertura, Stella enfatiza que la situación no se debe a la falta de transparencia por parte del fabricante alemán. Hace poco tiempo, el italiano mismo había manifestado ciertas dudas.
El arranque de este año no ha sido el esperado para la escudería británica. Tras coronarse con el campeonato mundial junto a Lando Norris el año pasado, el equipo apenas ha sumado dieciocho puntos en las primeras carreras.
Durante el fin de semana en Japón, centrado en revertir la racha, Stella comentó que integrar el motor Mercedes en el MCL40 requiere, fundamentalmente, tiempo.
La línea de tiempo, principal limitación
Stella explicó que la entrega tardía del nuevo monoplaza obligó a ponerse al día en lo relativo a la integración del motor. “El mayor reto como equipo cliente ha sido cumplir con los plazos establecidos. Se trató de un programa acelerado en el que todos los equipos tuvieron que adaptarse rápidamente. La entrega del MCL40 se extendió hasta el último momento, y lo mismo ocurrió con los fabricantes de motores”, destacó.
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Sin retrasos en la información
No hace mucho, Stella había cuestionado la apertura de Mercedes en cuanto a la información sobre el motor. Se rumoreaba que la escudería alemana podría haber tenido ventaja al probar una configuración distinta antes que los equipos clientes. Ahora, el director aclara: “Es normal tener una pequeña brecha al inicio, y nosotros, junto a nuestros ingenieros de HPP, estamos aprendiendo a extraer el máximo rendimiento del motor. La información se comparte de manera completa y fluida.”
Confianza en la colaboración
La experiencia de los últimos dos años refuerza la convicción de que los problemas actuales son solo temporales. La sinergia entre la escudería de Woking y los motores de Brixworth ha sido la fórmula del éxito en temporadas anteriores. “Nuestra colaboración con HPP y nuestros ingenieros es excepcional. Hemos logrado tres campeonatos mundiales en los últimos dos años, por lo que la relación es sólida. Ahora, lo único que falta es recuperar el tiempo perdido”, señaló Stella.
Optimismo para el resto de la temporada
Aunque eventos como la doble retirada en China y la reciente fuga hidráulica de Norris en la primera sesión libre de Suzuka han generado frustración, hay motivos para el optimismo. El equipo trabaja intensamente en implementar mejoras, incluyendo un paquete de actualizaciones importante para la carrera en Miami, con el objetivo de acortar la distancia con el líder, Mercedes. “Seguimos muy optimistas, pues sentimos que estamos muy cerca de aprovechar al máximo el potencial del motor”, concluyó Stella.
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