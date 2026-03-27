Alonso atraviesa un período MENTALMENTE difícil debido al drama con Aston Martin

Según Adrian Newey, Fernando Alonso atraviesa actualmente una complicada situación mental debido a los constantes problemas que afectan a Aston Martin y Honda.

A pesar de su innegable talento, el piloto español debe conformarse por el momento con un inicio de temporada muy complicado en Melbourne.

Aunque las expectativas para la apertura en Australia eran altas, la realidad para Aston Martin ha sido mucho más dura. El equipo sufre intensas vibraciones en el motor Honda y se enfrenta a nuevos inconvenientes con las baterías.

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Alonso se vio obligado a abandonar la primera sesión de entrenamientos libres, ya que de las cuatro baterías disponibles, solo dos funcionan correctamente. En la segunda sesión, el bicampeón llegó a dar muestras de ritmo, pero quedó cinco segundos rezagado respecto al mejor tiempo conseguido por Oscar Piastri.

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Alonso, uno de los grandes

Newey no oculta su admiración por el piloto español, a quien considera uno de los verdaderos grandes de la disciplina. Sin embargo, también destaca que los resultados actuales no hacen justicia a su capacidad.

"Fernando, a mi parecer, es uno de los grandes", afirma el jefe de diseño. Según Newey, el palmarés que ostenta no refleja plenamente su poder, talento y habilidades integrales. De hecho, el piloto podría haber conquistado mucho más, más allá de los dos campeonatos y las victorias que ha logrado hasta ahora.

Mentalmente difícil

El diseñador también resalta que, a pesar de haber superado la barrera de los cuarenta años, Alonso no muestra ningún signo de deterioro. El piloto sigue siendo tan ágil y preciso como en sus inicios.

"Él continúa estando en la cima: rápido, talentoso y con una capacidad de reacción sorprendente", comenta Newey.

Según sus conversaciones, Alonso no da la impresión de estar limitado en lo absoluto; su vista y su tiempo de reacción se mantienen excelentes, y se siente especialmente orgulloso de haber sido el inicio más rápido en la temporada pasada.

Sin embargo, el AMR26, el coche que actualmente conduce, conlleva grandes riesgos para la seguridad de los pilotos, lo que complica aún más la situación en un año que el equipo ya preveía como de transición. Para Fernando, estos momentos representan, sin duda, un reto mental considerable.

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