¿BOMBAZO en la parrilla? Verstappen busca un fichaje por Mercedes de F1

Max Verstappen buscará la forma de incorporarse a Mercedes, según afirmó el experto en F1 Jolyon Palmer.

Durante las dos últimas temporadas se le vinculó con un cambio al equipo alemán, ya que Toto Wolff mostró públicamente su interés por contar con él.

Verstappen, sin embargo, decidió permanecer en Red Bull y, antes de que comenzara la presente temporada, reafirmó su compromiso de quedarse con la escudería de Milton Keynes, al menos hasta el final de su contrato vigente, que se extiende hasta 2028.

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No obstante, el inicio de campaña para Red Bull ha resultado complicado, ya que el holandés sumó solamente ocho puntos en los dos primeros fines de semana de carrera.

Mientras tanto, Mercedes se perfila como el equipo dominante en 2026, habiendo conseguido doblete en las sesiones de clasificación y en ambas carreras disputadas hasta el momento. Los pilotos George Russell y Kimi Antonelli se baten en una lucha encarnizada por el campeonato, dejando muy atrás a sus rivales.

Este escenario ha avivado rumores sobre una posible salida de Verstappen de Red Bull hacia Mercedes antes de la temporada 2027. El ex piloto de F1, Palmer, incluso sugiere que Russell y Antonelli podrían verse presionados para conservar sus puestos. “Es una gran cuestión, sin duda lo será”, comentó Palmer en el podcast de F1 Nation al ser preguntado si la amenaza de Verstappen aumentará la tensión entre ambos pilotos.

“Max no está aquí para conformarse con un octavo puesto en la clasificación ni para batallar apenas por un podio. Su meta es encontrar la manera de unirse a Mercedes, porque ellos cuentan con el mejor monoplaza. Al menos, estarán entre los favoritos para ser campeones en los próximos años. Y si eres Toto, tienes la oportunidad de fichar a Max; además, la amenaza de otros equipos cerrándose hace que esa ventaja inicial se disipe gradualmente”, añadió.

El piloto británico recordó además que ya se habían dado algunos indicios de estas negociaciones el año pasado, lo que generó cierta tensión en el ambiente. En una rueda de prensa en Austria se evidenció dicha presión, cuando Russell replicó de forma contundente que no había lugar para hablar de ser relevo, ya que superaba constantemente a Kimi en desempeño.

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¿Hasta cuándo está contratado George Russell?

Russell firmó un nuevo contrato con Mercedes el año pasado, aunque la confirmación oficial del acuerdo se demoró hasta octubre, a pesar de que el piloto británico estaba experimentando, sin duda, la mejor temporada de su carrera.

Russell insinuó que se trataba de un contrato plurianual, aunque ni él ni su compañero, Kimi Antonelli, tienen aún un plazo oficialmente comunicado. Se ha comentado, además, que en el contrato de Russell existe una cláusula que obligaría a cedérselo si Mercedes pudiera fichar a Verstappen.

Esta situación llevó al campeón mundial de 1996, Damon Hill, a afirmar recientemente que el puesto de Russell en Mercedes es “temporal”, incluso en caso de que conquiste el campeonato de pilotos en 2026. Hill conoce muy bien este tipo de dinámicas, ya que fue desplazado en Williams tras coronarse campeón en 1996.

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