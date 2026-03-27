Kimi Antonelli quedó IMPRESIONADO por la respuesta de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton felicitó al nuevo ganador de la carrera de F1.

El joven piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, ha contado que recibió unas felicitaciones “muy bonitas” de Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, tras el Gran Premio de China.

Antonelli se consagró como el segundo piloto más joven en lograr una victoria en la historia de la F1, apenas un día después de haber conseguido la pole position más temprana.

Fue su primera victoria desde que sustituyera a Hamilton en Mercedes al inicio de la temporada 2025, cuando el siete veces campeón decidió cambiar de frente y unirse a Ferrari.

El italiano también compartió la emotiva reacción del piloto más laureado de la F1 hacia el nuevo ganador, con quien tuvo el honor de compartir el podio en el Shanghai International Circuit ver detalles.

«Lewis fue realmente amable conmigo», declaró Antonelli a Rai Sport. «Hamilton estaba absolutamente encantado por mí. Recibí felicitaciones de todos, pero debo decir que él se destacó por su genuina simpatía».

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

¿Podrá Antonelli desafiar a Russell por el título?

El artículo sigue tras el video

Mercedes ha arrancado el 2026 como el equipo dominante en la competición, logrando ocupar los dos primeros puestos en las sesiones de clasificación y en los dos primeros Grandes Premios.

Antonelli y su compañero Russell se han repartido las victorias, quedando a tan solo cuatro puntos de distancia en la tabla inicial de pilotos.

Aunque Russell cuenta con mucha más experiencia, no cabe duda de que el talento de Antonelli le permitirá presionar con fuerza a su compañero británico. Sin embargo, los primeros fines de semana ya han dejado entrever que los pilotos de Mercedes deberán estar alerta ante la amenaza que representan Hamilton y su compañero en Ferrari, Charles Leclerc.

Ambos han liderado vueltas en las tres primeras carreras y, con un ritmo en constante mejora frente al equipo, podrían convertirse en rivales serios a medida que avance la temporada.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!