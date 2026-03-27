¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1!
¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1!
Toto Wolff ya está hastiado de las críticas constantes a las nuevas normativas de la Fórmula 1 que se han implementado esta temporada.
Mientras varios pilotos expresan abiertamente su descontento por la complejidad de los actuales sistemas de propulsión y la gestión estratégica de la energía, el austríaco insiste en que el camino tomado es el correcto.
La polémica en torno a las nuevas reglas crece desde hace tiempo, sobre todo desde la cabina. Nombres como Max Verstappen y Carlos Sainz han manifestado su disconformidad este año con el enfoque en la gestión energética.
Verstappen llegó a comparar la generación actual de monoplazas con una "Fórmula E potenciada", mientras que Sainz habló de una especie de "Mario Kart" debido a la constante necesidad de ajustar los modos de batería. Sin embargo, Wolff destaca que quienes muestran dificultades son solo algunos pilotos.
Enfoque en los aficionados
Para el jefe de Mercedes, estas críticas no representan a la parrilla completa ni a la verdadera base de seguidores. "No todos se quejan, solo algunos pilotos que tienen problemas con la compleja gestión energética. La verdadera audiencia son los fans, y más del 90 por ciento reconoce que ahora ofrecemos carreras emocionantes y entretenidas", comentó a OE24.
Wolff entiende que el cambio hacia una mayor electrificación y el uso de aerodinámica activa puede resultar controversial para los puristas, pero sostiene que la Fórmula 1 debe evolucionar. "Es fundamental adaptarse y respetar tanto la opinión de los tradicionalistas, que anhelan el deporte de antaño, como la de los nuevos seguidores, quienes prefieren el estado actual. Hay que evaluar qué es lo mejor para la F1 y para sus fans, y hoy vemos una clara tendencia", añadió.
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Inicio dominante para Mercedes
Las declaraciones de Wolff llegan en un momento en el que su propio equipo se beneficia de este nuevo enfoque técnico. Mercedes ha comenzado la temporada de la mejor forma gracias a George Russell y Kimi Antonelli, quienes actualmente ocupan las dos primeras posiciones en el campeonato mundial tras conseguir dobles triunfos en Australia y China.
Con 98 puntos, la escudería alemana lidera sin problema el campeonato de constructores, mientras que rivales como Red Bull Racing parecen enfrentar mayores dificultades con la nueva tecnología.
No obstante, a pesar de que Wolff señala una satisfacción superior al 90% entre los aficionados, diversas encuestas muestran que una parte considerable respalda la crítica de Verstappen a las nuevas reglas.
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