EXCLUSIVA: ¿Podría Hamilton seguir los pasos de Verstappen y fichar por la GT3?
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El experto de Nurburgring Nordschleife, Mischa Charoudin, habla del efecto Max Verstappen
El especialista en Nürburgring, Mischa Charoudin, afirma que el creciente interés que Max Verstappen despierta por la Nordschleife supone un gran impulso para este circuito y puede inspirar a otras figuras de la Fórmula 1 a dar un paso similar.
Con una amplia experiencia en la pista y habiendo residido en los Países Bajos, Charoudin explicó a GPFans que la implicación de Verstappen ha generado lo que él denomina una “tercera ola” de atención en este emblemático recinto.
Este impulso se hizo evidente nuevamente el pasado fin de semana durante el NLS2, donde Verstappen ofreció una actuación espectacular que sigue elevando el prestigio de las carreras en la Nordschleife.
El cuatro veces campeón de Fórmula 1 se hizo con la pole position la mañana del sábado y lideró a su equipo hacia el primer puesto tras una reñida batalla con Christopher Haase.
Aunque su escudería fue descalificada por exceder el número permitido de juegos de neumáticos, Charoudin considera que la dedicación de Verstappen a la Nordschleife es, en sí misma, una gran victoria.
Sabine Schmitz y el inicio del boom de popularidad
Charoudin, quien sigue de cerca la pista desde hace años, identifica tres momentos que marcaron la historia del Nürburgring.
“Lo que llamo la tercera sacudida del Nürburgring” comentó.
La primera sacudida se produjo cuando Sabine Schmitz acaparó titulares con su inolvidable vuelta en Ford Transit en Top Gear. En aquellos tiempos, era habitual poder conducir, estacionar y hasta disfrutar de un picnic en el circuito, que funcionaba prácticamente como una autopista de peaje, hasta que de repente alcanzó fama mundial.
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Verstappen atrae a nuevo público a la Nordschleife
El segundo empuje se debió al entusiasmo viral.
“A finales de la última década, las redes sociales se inundaron de vídeos de accidentes en la pista, lo cual elevó notablemente su popularidad”, explicó Charoudin.
Luego llegó Verstappen. “El año pasado, la demanda de vehículos de alquiler y de habitaciones de hotel se disparó. Muchos que jamás habían oído hablar del Nürburgring lo descubrieron gracias a él. Para mí, como piloto, aficionado de la zona y empresario, es algo realmente emocionante.”
El cuatro veces campeón se mantiene humilde
Charoudin destacó que, pese a ser campeón mundial, Verstappen nunca se muestra arrogante en la pista. “Me impresiona lo cercano y accesible que es; es simplemente uno más. Además, su equipo también abre oportunidades a pilotos que quizá no tengan tantas chances de brillar”, señaló.
Hamilton también sería una gran incorporación
Habiéndose consolidado en la pista alemana, la presencia de Verstappen abre la puerta a nuevas rivalidades.
“Quizás ya es hora de sumar a Hamilton; imagina verlo competir en un Ferrari aquí”, bromeó Charoudin.
En un tono más serio, sugirió la posibilidad de crear una categoría exclusiva para pilotos de Fórmula 1.
“Necesitamos más de estas superestrellas y una clase SP9 F1 dedicada encajaría perfectamente, de la misma forma en que hoy existen las categorías SP9 Pro y Pro-Am.”
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