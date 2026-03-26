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Alonso looking stressed in front of his Aston Martin F1 car on track with the white Honda logo behind him

F1 Hoy: Anuncio sobre el futuro de Alonso; La ÚLTIMA OPORTUNIDAD de Aston Martin

Alonso looking stressed in front of his Aston Martin F1 car on track with the white Honda logo behind him — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Anuncio sobre el futuro de Alonso; La ÚLTIMA OPORTUNIDAD de Aston Martin

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