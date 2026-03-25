Aston Martin ha hecho un impactante anuncio sobre el futuro inmediato de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

Alonso no asistirá a la jornada de medios previos al Gran Premio de Japón. El bicampeón mundial ha obtenido permiso de Aston para partir hacia Suzuka algo más tarde por motivos personales.

El equipo de Aston Martin confirmó la ausencia del experimentado piloto mediante un breve comunicado: “Fernando llegará este fin de semana un poco más tarde debido a circunstancias familiares y no estará presente en la jornada de medios del Gran Premio de Japón”, afirmaron.

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Alonso y su pareja, Melissa Jiménez, ya habían anunciado el año pasado que esperaban un bebé, cuya llegada coincidía con el fin de semana de carrera en Suzuka.

La inminente paternidad de Alonso lo convierte en el cuarto piloto de la parrilla actual de Fórmula 1 que se embarca en la paternidad, uniéndose a figuras como Nico Hülkenberg, Sergio Pérez y Max Verstappen. A pesar de su llegada retrasada a Japón, el equipo ha reiterado que no hay motivos de preocupación para el resto del fin de semana.

Según aseguran, Fernando estará en pista el viernes a tiempo para la siguiente sesión. El retraso de Alonso no afectará de manera significativa el programa deportivo de Aston Martin.

El piloto ya tenía previsto saltarse la primera sesión de entrenamientos libres del viernes para ceder el asiento a Jak Crawford, el reserva estadounidense de 20 años que el año pasado se situó en la segunda posición del campeonato de Fórmula 2. Posteriormente, Alonso retomará el volante en la segunda práctica libre para completar el fin de semana.

Fernando is arriving slightly later this weekend for personal family reasons and won’t be attending media day at the Japanese Grand Prix.



All is well and he will be at the track in time for Friday.#JapaneseGP — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 25, 2026

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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