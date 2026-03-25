¡CUIDADO Colapinto! La oferta de Mercedes por Alpine podría ser DETENIDA por F1 y la FIA

Mercedes ha sido vinculado con la adquisición de una participación en su rival de Fórmula 1, Alpine, escudería donde pilota Franco Colapinto.

Diversas fuentes confirman que las negociaciones para que Mercedes compre un 24% del equipo con sede en Enstone ya están en marcha. Aunque Toto Wolff ha descartado la idea de crear un “equipo filial” similar al de Red Bull y Racing Bulls, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, afirmó durante el Gran Premio de China que el acuerdo está avanzando.

Recientemente, Alpine firmó una colaboración en la unidad de potencia con Mercedes, dejando atrás a sus antiguos socios Renault tras el cierre de su planta de motores. Por otro lado, uno de los accionistas de Alpine, Otro Capital, quiere vender parte de su 24% de participación, lo que ha generado rumores sobre una posible implicación de Mercedes o incluso la entrada de un tercer actor en la operación.

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Briatore dejó claro que, a pesar de contar con liquidez tras la venta parcial de su participación en Mercedes a finales del año pasado, Wolff no está involucrado en estas conversaciones. Sin embargo, el equipo de F1 de Mercedes podría estar dispuesto a invertir sus fondos en este acuerdo.

¿Por qué se le permite a Mercedes comprar Alpine?

La respuesta es sencilla: no existen normas que impidan la operación. Al adquirir solo el 24% de Alpine, Mercedes no tendría control mayoritario. Podrían demostrar que no influirán de manera significativa en las decisiones técnicas del equipo, lo que convertiría este movimiento en una forma de fortalecer la ya existente relación como proveedor de motores.

Toto Wolff ha sido enfático al respecto, dejando en claro que la intención de Mercedes no es contar con un equipo filial para desarrollar talentos. Durante el Gran Premio de China declaró: "No. Y lo digo claro y fuerte: NO. No queremos contar con un equipo subordinado. Punto."

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¿Deberían permitírselo?

Aunque a algunos aficionados no les entusiasma la idea de que un equipo posea parte de otro, la participación del 24% que propone Mercedes en Alpine es considerablemente menos intrusiva que la relación entre Red Bull y Racing Bulls.

En el caso de Red Bull, los pilotos, directores y demás personal “pasan” directamente del equipo filial a la escudería principal, lo que les da una ventaja en la preparación para luchar por el campeonato.

Red Bull posee el 100% de Racing Bulls, y el equipo con sede en Faenza está completamente controlado por la compañía austriaca de bebidas energéticas. Su fundador,

Dietrich Mateschitz, compró el equipo Minardi al final de la temporada 2005, marcando la primera incursión de Red Bull en la Fórmula 1 como constructor. En 2006 se formó un equipo filial que, tras llamarse inicialmente Toro Rosso, evolucionó para convertirse en AlphaTauri y, posteriormente, en Racing Bulls.

¿Se les impedirá en el futuro?

El reciente Acuerdo de Concorde no prohíbe las asociaciones o participaciones entre equipos, aunque la relación entre Red Bull y Racing Bulls fue tema de intenso debate antes de la firma del acuerdo, que se extiende hasta finales de 2030. La FIA seguramente retomará este tema cuando se inicien las negociaciones para un nuevo acuerdo a partir de 2031.

Es posible que en el futuro se limiten colaboraciones como la existente entre Red Bull y Racing Bulls, lo que podría de paso evitar operaciones similares a la propuesta de Mercedes en Alpine.

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