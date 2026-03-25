¡Ferrari admite el FRACASO de Hamilton en la F1!

Lewis Hamilton llega a Ferrari con grandes expectativas, pero el primer año en Maranello no cumplió los objetivos.

El siete veces campeón del mundo no subió al podio en ninguna carrera, y ni él ni su compañero de equipo, Charles Leclerc, lograron una victoria en Grand Prix durante 2025. Esto quiere decir que Ferrari no gana en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de México de 2024.

A pesar de estos resultados, Fred Vasseur recibió un nuevo contrato para continuar al frente de la escudería. Con los cambios en la reglamentación, la Scuderia ha empezado la temporada 2026 de buen pie, consiguiendo ya dos podios, uno de ellos para Hamilton.

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El directivo superior de Vasseur incrementó la presión en una carta abierta a los accionistas de Exor. John Elkann, CEO de la holding que agrupa a Ferrari, Juventus Football Club, Stellantis y otras grandes marcas, hizo un balance de las distintas inversiones y explicó que, en contraste, "la Fórmula 1 no alcanzó nuestras ambiciones. Sin embargo, Ferrari siempre ha entendido que el automovilismo se trata tanto de aprender como de ganar."

El fundador de Ferrari, Enzo Ferrari, mantuvo lo que él llamaba un "museo de fallos": una colección de piezas dañadas en pos del progreso. Esa mentalidad sigue vigente hoy en día, basada en la responsabilidad y la determinación para regresar aún más fuertes.

Además, este año Ferrari reafirmó su compromiso con el futuro mediante inversiones audaces a largo plazo: se inauguró el centro educativo M-TECH Alfredo Ferrari en Maranello para formar a la próxima generación de innovadores, se presentó el proyecto Hypersail –donde el Cavallino Rampante lleva el mar a la pista– y se dio a conocer la revolucionaria arquitectura del Ferrari Luce, el primer Ferrari completamente eléctrico.

Para Exor, Ferrari es el ejemplo perfecto de lo que puede conseguir un liderazgo con visión a largo plazo. Las reacciones inmediatas del mercado son pasajeras; lo fundamental es que la compañía siga invirtiendo en talento y tecnología, manteniendo ese delicado equilibrio entre crecimiento y singularidad que ha definido su éxito durante generaciones.

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Ferrari busca superar a Mercedes

Ferrari no gana ningún título mundial desde la temporada 2008, y el último campeón de pilotos fue Kimi Raikkonen en 2007. Ante una larga sequía, especialmente viniendo de una escudería dotada de diversos campeones mundiales y jóvenes talentos, la situación resulta preocupante.

Vasseur, Elkann y los pilotos Hamilton y Leclerc serán finalmente juzgados por su capacidad para devolver a la escudería, la más exitosa en la historia de la F1, a la lucha por el campeonato. Actualmente, Ferrari parece acercarse a un desafío al título, ya que solo un equipo se sitúa consistentemente por delante en los tiempos de 2026.

No obstante, el equipo de Mercedes se muestra a una distancia considerable de Ferrari y del resto de competidores. Por ello, este año se tratará de reducir la brecha y sumar algunas victorias, con la esperanza de montar un desafío real en los próximos años para retomar ese título tan esquivo.

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