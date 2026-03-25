BOMBAZO en la F1: Confirman CAMBIO DE REGLAS para la temporada 2026

Han confirmado que la FIA prepara cambios a la Fórmula 1 para la temporada 2026 en curso.

El organismo rector del automovilismo tendría en marcha modificaciones a la clasificación, en medio de una campaña que ha recibido múltiples críticas por las nuevas regulaciones.

De acuerdo con los últimos reportes, esto es lo que se espera: "Según ha podido saber The Race, los responsables de la Fórmula 1 priorizarán los cambios en el reglamento para abordar la preocupación de que los nuevos monoplazas de 2026 hayan perjudicado el desafío y el espectáculo de la clasificación.

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"Se espera que durante el parón posterior al Gran Premio de Japón se puedan realizar ajustes en la normativa que puedan implementarse ya en la siguiente carrera, el GP de Miami en mayo. Según ha podido saber The Race, el tema de la clasificación tuvo prioridad en una reunión entre los jefes de equipo y la FIA celebrada tras el GP de China para evaluar qué cambios en el reglamento deben considerarse esta temporada.

"Fuentes cercanas indican que hubo un amplio consenso en que la clasificación debería ser la principal prioridad a la hora de implementar ajustes. Por lo tanto, este será el tema prioritario a resolver en la reunión de expertos técnicos y la FIA que tendrá lugar después del GP de Japón.

"Se espera que se puedan realizar modificaciones en el reglamento para eliminar cualquier influencia de la gestión de la batería en la clasificación, de modo que esta vuelva a ser una competición de ataque total como lo era antes", aseguraron.

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¿Por qué es ilegal el motor Mercedes?

El coeficiente de compresión en el motor de combustión debe ser de 16:1 a partir de la próxima temporada. Sin embargo, se comenta en los bastidores que, en el caso de Mercedes, el valor podría llegar a 18:1 una vez que el motor alcance su temperatura óptima de funcionamiento.

Actualmente, las normativas establecen que la FIA verifique el coeficiente a temperatura ambiente, lo que da como resultado el 16:1 en el caso de Mercedes. Pero, dado que un coeficiente de compresión mayor produce un aumento en la potencia, Audi, Ferrari y Honda han exigido que se mantenga siempre en 16:1, incluso cuando el motor esté caliente.

Mientras tanto, se rumorea que Red Bull Ford estaría desarrollando su propia solución ante este entramado. La FIA ha celebrado varias reuniones con los distintos fabricantes de motores de Fórmula 1 para abordar este asunto. Todo ello ha provocado reacciones intensas por parte de Mercedes.

"Nuestro motor es legal. La FIA ya lo confirmó. Cumplimos sin excepción todas las normas", comentó el director del equipo, Toto Wolff, según informa De Telegraaf. "Parece que se han llevado a cabo reuniones secretas y se han enviado comunicaciones sobre nuestro motor. Asegúrense de que sus asuntos estén en orden."

Además, se comenta que el jefe de Mercedes-Benz, Ola Källenius, estaría respaldando estas declaraciones e incluso amenazando con emprender acciones legales si se declara ilegal la unidad de potencia.

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