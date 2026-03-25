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Max Verstappen and Toto Wolff

¡Mercedes explota sobre los informes del FICHAJE de Verstappen!

Max Verstappen and Toto Wolff — Foto: © IMAGO

¡Mercedes explota sobre los informes del FICHAJE de Verstappen!

Mercedes director Toto Wolff ha criticado con firmeza los rumores infundados sobre la supuesta incorporación de Max Verstappen a su escudería.

El austriaco subraya que, en estos momentos, no existe motivo alguno para sustituir la actual dupla de pilotos.

Las especulaciones han vuelto a ganar fuerza, especialmente ante los problemas técnicos que han afectado a Verstappen con la nueva unidad de potencia Ford.

Mientras tanto, Mercedes arranca con autoridad en esta nueva era de la Fórmula 1. Tras la victoria de George Russell en Australia y el triunfo reciente de Andrea Kimi Antonelli en China, el equipo alemán lidera ambos campeonatos con un total de 86 puntos. Wolff, sin embargo, considera curioso el momento en que surgen estos rumores.

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Timing de los rumores

En declaraciones a OE24, Wolff expresó su desconcierto respecto al origen de los comentarios sobre un posible cambio de piloto, más aún en esta etapa tan temprana de la temporada.

"Es increíble que estas tonterías salgan a la luz ya en marzo, cuando normalmente se hablaría de ello recién en julio. No entiendo quién ha sacado a relucir este tema", afirmó el director del equipo, haciendo alusión a las especulaciones que actualmente dominan el paddock.

Contratos a largo plazo

Aunque se ha hablado bastante sobre las cláusulas del contrato de Verstappen, que lo vinculan a Red Bull Racing hasta 2028, Wolff mantiene su confianza en sus pilotos.

"Contamos con dos conductores con contratos plurianuales y no podría estar más contento con ambos. Su rendimiento de alto nivel nos demuestra que no hay razón para pensar en modificar la alineación. Lo afirmo con el máximo respeto hacia Max", concluyó el jefe de Mercedes.

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