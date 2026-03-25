¡Hamilton SORPRENDE a sus fans y aparece en una concentración pública!
¡Hamilton SORPRENDE a sus fans y aparece en una concentración pública!
Lewis Hamilton ha sorprendido a los fans en Japón al aparecer de forma inesperada en un encuentro local para los amantes de los coches.
El siete veces campeón mundial se presentó en Yokohama al volante de un Ferrari F40, un vehículo valorado en unos 4 millones de libras. Este suceso se produjo justo antes del Gran Premio de Japón, que se celebrará este fin de semana.
La aparición de Hamilton en esta legendaria superdeportiva resulta especialmente curiosa, ya que el año pasado anunció la venta de toda su colección de automóviles.
Anteriormente, el piloto británico contaba con una impresionante colección de quince coches exclusivos de marcas como Ferrari, Mercedes y McLaren, con un valor estimado de 13 millones de libras.
En su momento expresó que quería concentrarse en su amor por el arte y el medioambiente, asegurando: "Ya no tengo coches. No quiero coches, por lo que me despedí de todos ellos. Ahora me apasiona más el arte."
Hamilton sigue soñando con el F40
A pesar de haber vendido su colección, Hamilton nunca oculta su admiración por el Ferrari F40. Recientemente visitó la Daikoku Parking Area en Yokohama, un lugar icónico para los entusiastas de los coches, donde estacionó la joya roja entre un Subaru Impreza y un Honda NSX.
Aunque el piloto nunca ha tenido uno en propiedad, confiesa que es el único coche que aún desearía tener. "Si llegara a comprar un coche, sería el F40. Es, sin duda, una verdadera obra de arte", afirmó, recordando que siempre consideró al modelo como una pieza única.
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Una superdeportiva legendaria sin concesiones
El Ferrari F40 se considera una de las mejores superdeportivas jamás creadas. Fue el último coche supervisado personalmente por Enzo Ferrari, quien dio su aprobación poco antes de fallecer. Este modelo destaca por ofrecer una experiencia de conducción pura, ya que no cuenta con dirección asistida, frenos asistidos ni ayudas electrónicas.
Su motor, un V8 biturbo, se combina con una caja de cambios manual, lo que garantiza una relación íntima entre el piloto y la máquina. Su valor ha alcanzado cifras históricas; en enero se estableció un récord cuando un modelo del 92, con solo 458 millas, se vendió por 6,6 millones de dólares.
Hamilton y Kim Kardashian
Fuera de las pistas, la vida privada de Hamilton también capta la atención de los medios. El piloto de Ferrari fue visto recientemente en Tokio acompañado de Kim Kardashian.
La pareja, cuyo romance ya había sido motivo de especulación, paseó por las calles de la capital japonesa, lo que fue notado por varios seguidores. Cabe recordar que a finales de enero Hamilton visitó Maranello, donde se le fotografió junto a un F40 en las inmediaciones de la antigua casa de Enzo Ferrari.
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