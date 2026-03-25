¡'Problema Antonelli' en Mercedes! Russell no puede dormir
¡'Problema Antonelli' en Mercedes! Russell no puede dormir
Mercedes arranca la nueva temporada como en un sueño.
George Russell y Kimi Antonelli han repartido de forma equilibrada las victorias en Australia y China. Aunque Russell lidera la clasificación, es el joven italiano quien está dando mucho de qué hablar en los paddocks.
Según el ex piloto de Fórmula 1 Riccardo Patrese, el vertiginoso ascenso del piloto de 19 años no es fruto del azar, sino la consecuencia lógica de un talento excepcional y una preparación impecable.
Las críticas recibidas el año pasado por la incorporación de Antonelli resultaron totalmente infundadas. El italiano ya intuía que se estaba juzgando prematuramente al sucesor de Lewis Hamilton.
"Hace un año, cuando muchos decían que era demasiado joven y se preguntaban por qué Toto lo escogía, yo sostenía que simplemente necesitaba tiempo", recordó Patrese en Grosvenor Casinos, refiriéndose a los turbulentos inicios del prometedor piloto.
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Patrese detectó el talento desde muy joven
La relación cercana de Patrese con la familia Antonelli le permite tener una visión privilegiada sobre las cualidades del actual as de Mercedes. "Lo conozco desde que era un adolescente en el karting. Es un gran amigo, tanto mío como de la familia, y siempre supe que tenía lo necesario para triunfar", afirmó el ex piloto italiano. Según él, el primer año, en el que cometió algunos errores, fue un proceso imprescindible para que Antonelli se adaptase a la Fórmula 1. "Tenía razón cuando dije que necesitábamos al menos un año para que se acostumbrase. Y ahora todo encaja a la perfección", añadió.
George Russell
Tras las dos primeras carreras de la temporada, Antonelli ya se muestra como un competidor de gran nivel, con un segundo puesto en Melbourne y una histórica victoria en Shanghái, dejando la diferencia con su compañero Russell prácticamente imperceptible.
Patrese se muestra impresionado con la rapidez con la que el joven se ha adaptado a la élite. "En apenas dos carreras ya ha logrado ponerse a la par de Russell, demostrando un aprendizaje increíble", remarcó el piloto que ha participado en 256 Grandes Premios.
La irrupción de Antonelli ha alterado definitivamente la dinámica interna de Mercedes. Donde al inicio de la temporada Russell parecía inamovible, ahora debe tener en cuenta seriamente el talento de su compañero menor.
La batalla psicológica parece volcarse a favor del italiano. "Seguro que ahora George Russell no duerme; lo único en que piensa es en Kimi", concluyó Patrese sobre la actual situación en los Silver Arrows.
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