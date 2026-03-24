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Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Mercedes también presenta una decoración ESPECIAL para el GP de Japón

Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team — Foto: © Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Mercedes también presenta una decoración ESPECIAL para el GP de Japón

Mercedes es el tercer equipo de Fórmula 1 en estrenar un diseño especial para el Gran Premio de Japón. El equipo de Toto Wolff presentará este fin de semana un livery que incluye un lobo en el alerón delantero.

Los Silver Arrows han empezado la temporada 2026 de forma casi perfecta. George Russell se impuso de forma dominante en el debut en Australia, y Kimi Antonelli se recuperó de un comienzo irregular para llegar en segundo lugar.

Durante la carrera Sprint en Shanghai, el joven italiano no logró partir con buen pie y finalizó quinto, mientras Russell volvía a ganar.

No obstante, en el Gran Premio de China, Antonelli se lució al alzarse con su primera victoria partiendo desde la pole, justo cuando Russell consiguió un segundo puesto por encima de Ferrari.

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Racing Bulls en Haas, ahora también Mercedes

Ambos pilotos esperan replicar el resultado de uno-dos en el Suzuka International Racing Course, que acogerá la Fórmula 1 este fin de semana. Mercedes presentará en Japón un diseño en el que destaca un lobo en el alerón delantero.

Dos equipos ya habían anunciado una imagen especial para el tercer Gran Premio de 2026. Racing Bulls estrena un livery inspirado en la Spring Edition del Red Bull Energy Drink, mientras que Haas sorprendió con su impactante diseño Godzilla.

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