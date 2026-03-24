Mercedes también presenta una decoración ESPECIAL para el GP de Japón
Mercedes también presenta una decoración ESPECIAL para el GP de Japón
Mercedes es el tercer equipo de Fórmula 1 en estrenar un diseño especial para el Gran Premio de Japón. El equipo de Toto Wolff presentará este fin de semana un livery que incluye un lobo en el alerón delantero.
Los Silver Arrows han empezado la temporada 2026 de forma casi perfecta. George Russell se impuso de forma dominante en el debut en Australia, y Kimi Antonelli se recuperó de un comienzo irregular para llegar en segundo lugar.
Durante la carrera Sprint en Shanghai, el joven italiano no logró partir con buen pie y finalizó quinto, mientras Russell volvía a ganar.
No obstante, en el Gran Premio de China, Antonelli se lució al alzarse con su primera victoria partiendo desde la pole, justo cuando Russell consiguió un segundo puesto por encima de Ferrari.
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Racing Bulls en Haas, ahora también Mercedes
Ambos pilotos esperan replicar el resultado de uno-dos en el Suzuka International Racing Course, que acogerá la Fórmula 1 este fin de semana. Mercedes presentará en Japón un diseño en el que destaca un lobo en el alerón delantero.
Dos equipos ya habían anunciado una imagen especial para el tercer Gran Premio de 2026. Racing Bulls estrena un livery inspirado en la Spring Edition del Red Bull Energy Drink, mientras que Haas sorprendió con su impactante diseño Godzilla.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo
¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante
¡Ferrari ve el nuevo truco en Mercedes y ACUDE a la FIA!
La PESADILLA de Alonso y Aston Martin en la F1 que ni siquiera Newey podría detener
Últimas Noticias
Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo
- hace 53 minutos
¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1
- 1 hour ago
Cadillac señala la importante DIFERENCIA para Checo y Bottas en F1 2026
- 2 hours ago
Mercedes también presenta una decoración ESPECIAL para el GP de Japón
- 2 hours ago
El proyecto de Audi en la F1 se ve sumido en el caos tras solo DOS carreras
- Hoy 19:02
¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante
- Hoy 18:52
Más leído
Checo F1 Hoy: Habla de su reemplazo; Cadillac recibe CASTIGO; PELIGRA en Cadillac
- 3 marzo
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo