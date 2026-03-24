El proyecto de Audi en la F1 se ve sumido en el caos tras solo DOS carreras

La entrada de Audi en la Fórmula 1 ha tropezado desde el inicio, generando dudas tan solo dos fines de semana después del arranque de la campaña 2026.

La escudería, que surgió de Sauber antes de la nueva era regulatoria, adoptó una imagen renovada. Sin embargo, gran parte de su estructura interna y plantilla se mantuvo prácticamente intacta. Asimismo, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg continuaron en el equipo tras la temporada 2025, comprometiéndose a acompañar la transformación del proyecto alemán.

Audi parecía haber apostado por un inicio arrollador, con metas ambiciosas y el respaldo necesario para aspirar al campeonato. Al menos, esa era la esperanza de la marca.

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Pero, tras las dos primeras jornadas del calendario 2026, el director del equipo, Jonathan Wheatley, abandonó la escudería a pesar de su aparente compromiso en el crecimiento del proyecto. La salida se atribuyó a "razones personales", aunque se comenta que el técnico británico podría estar evaluando reemplazar a Adrian Newey en Aston Martin.

Antes de que se confirmara la marcha de Wheatley, circularon rumores de que Aston Martin se había interesado en él para ocupar el puesto de director, sugiriendo que el exjefe de Red Bull no descartarían la oferta, pues veía la oportunidad de volver al Reino Unido con el equipo basado en Silverstone.

Mientras tanto, Audi ya se había anticipado a esta posibilidad. Además de sus instalaciones en Hinwil y el centro de operaciones en Neuberg PU, la marca alemana inauguró un centro tecnológico en Bicester, en pleno corazón del "valle del motorsport" británico, con la intención de atraer a algunos de los mejores talentos de la F1.

Si Wheatley llega a sustituir a Newey en Aston Martin, esto supondría un duro golpe para la credibilidad de Audi. ¿Qué repercusiones tendrá este revés tan temprano en la trayectoria de la escudería en la máxima categoría?

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La salida de Wheatley no altera la ambiciosa meta de Audi en la F1

En un comunicado, Audi atribuyó la partida de Wheatley a "razones personales" y confirmó que el exjefe de F1 en Ferrari, Mattia Binotto, asumirá responsabilidades adicionales como director del equipo, sin abandonar su cargo de jefe del proyecto Audi F1. El anuncio también dejó entrever que, en un futuro próximo, se nombrará un sustituto a tiempo completo para el británico.

El comunicado de Audi rezaba: "Mattia Binotto, jefe del proyecto Audi F1, continuará liderando el equipo y asumiendo nuevas responsabilidades como director. Desde que se incorporó al proyecto en 2024, Mattia ha estado al frente de la transformación necesaria para que Audi ingrese a la F1 como fabricante de chasis y unidades de potencia. La estructura futura del equipo se definirá en una etapa posterior, conforme la organización se adapte al entorno evolutivo de la Fórmula 1."

¿Qué sigue para Audi en la F1?

En el fondo, Audi reconoce que no es lo ideal buscar un nuevo director de equipo tan pronto, pero el gigante alemán mostró unidad al anunciar la salida de Wheatley. La escudería tranquilizó a sus aficionados y colaboradores asegurando que su compromiso para dejar huella en la cúspide del automovilismo permanece inalterado. Según el equipo, "con el inquebrantable compromiso de AUDI AG, Audi Revolut F1 Team seguirá avanzando para contender por los campeonatos hacia el 2030."

Sin embargo, hasta el momento Audi solo ha conseguido dos puntos en el campeonato 2026, mientras Bortoleto ni siquiera pudo partir en el Gran Premio de China debido a problemas técnicos con su nueva máquina. Esto sitúa al equipo en la misma posición que Williams, que ha tenido una temporada de inicios complicados en este nuevo ciclo regulatorio, por encima únicamente del recién llegado Cadillac y del equipo Aston Martin, que aún no ha logrado completar un gran premio.

¿Cuándo es la próxima carrera de F1?

Los pilotos de Audi F1, Bortoleto y Hülkenberg, regresarán para la tercera jornada de la temporada 2026, bajo la nueva dirección de Binotto, en Suzuka. El próximo Gran Premio se celebrará el domingo 29 de marzo, marcando el regreso del Gran Premio de Japón antes de una larga pausa en abril, luego de que se confirmara la cancelación de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en el Medio Oriente.

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