¡Ferrari ve el nuevo truco en Mercedes y ACUDE a la FIA!

Ferrari ha contactado formalmente a la FIA, exigiendo aclaraciones sobre el alerón delantero de Mercedes, ya que podría no cumplir con las normativas técnicas. GPFans detectó esta maniobra poco después del Gran Premio de China.

Desde esta temporada, los monoplazas de Fórmula 1 incorporan la aerodinámica activa. No solo se han revisado las reglas para las unidades de potencia, sino también las del chasis y la carrocería.

Gracias a esta innovación, el alerón delantero y el trasero se abren y cierran durante los fines de semana de carrera, generando carga en las curvas y reduciendo la resistencia en las rectas para alcanzar mayores velocidades.

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Como en todo en el máximo nivel del automovilismo, estas tecnologías están sujetas a estrictas normativas. Una de ellas establece que la transición de la aerodinámica activa entre el modo de curvas y el de recta no debe superar los 400 milisegundos.

Sin embargo, imágenes del reciente Gran Premio de Shanghai revelan que Mercedes tarda cerca de 800 milisegundos en completar el cambio.

GPFans descubrió esta diferencia de inmediato, compartiendo imágenes de la jornada 29 cuando Russell y el Ferrari de Charles Leclerc competían codo a codo.

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Ferrari recurre a la FIA

El funcionamiento del alerón delantero en el Mercedes parece dividirse en dos fases. En un primer instante, el alerón se cierra rápidamente de forma parcial y, a continuación, finaliza su cierre de manera más pausada.

Este procedimiento en dos tiempos podría estar engañando al sensor de aerodinámica activa, permitiendo que se supere el límite de 400 milisegundos para el cambio de modo.

Según informa la fuente italiana AutoRacer, por ello Ferrari ha llevado el caso ante la FIA, buscando esclarecer cómo y por qué se ha aprobado el diseño utilizado por Mercedes.

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