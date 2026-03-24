Hamilton presiente su primera VICTORIA con Ferrari tras su histórico GP de China

Lewis Hamilton acaba de poner fin a su sequía en el podio de la F1 durante el Gran Premio de China este domingo, y ya tiene la vista puesta en su primera victoria con Ferrari.

Después de adelantar a Kimi Antonelli en la primera vuelta en Shanghái –aunque el joven italiano volvió a recuperar la posición–, Hamilton se mantuvo en constante pugna con su compañero Charles Leclerc durante la mayor parte de la carrera. Finalmente, el piloto logró subirse al podio con el icónico monocromo rojo.

Aunque no pudo superar a la escudería Mercedes, representada por Antonelli y George Russell, el siete veces campeón tiene motivos para celebrar: este resultado es su primer podio con Ferrari.

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Su racha sin podium, que se extendió durante 27 carreras desde el Gran Premio de Las Vegas 2024 hasta el Gran Premio de China 2026, ha llegado finalmente a su fin.

Con esta actuación en Shanghái, Hamilton incrementa su propio récord, alcanzando un total de 203 podios en la historia de la F1, mientras que Michael Schumacher se sitúa en segundo lugar con 155.

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Hamilton listo para ganar con Ferrari

En la rueda de prensa posterior al Gran Premio de China, el piloto de 41 años fue preguntado si se sentía preparado para ganar con Ferrari tras alcanzar su primer podio. Hamilton respondió que la victoria se vislumbra más cerca que nunca, algo que el año pasado parecía impensable.

Explicó: "En la clasificación llegamos bastante cerca, aunque en carrera actualmente la diferencia es de cuatro o cinco décimas a nuestro favor. Ese margen es vital, ya que afecta tanto a la carga aerodinámica y eficiencia como a la potencia. Es una mejora fundamental que debemos lograr."

Agregó: "Confío plenamente en todo el equipo en Maranello y sé que no es una meta inalcanzable. ¡Forza Ferrari, seguimos empujando!"

¿Cuándo fue la última victoria de Lewis Hamilton en un Gran Premio de F1?

Hamilton sigue luchando en la lucha por la delantera en este nuevo ciclo regulatorio de la F1, aunque aún no ha ganado un Gran Premio con el coche rojo desde que se unió a Maranello en la temporada 2025.

Si bien se subió al podio tras ganar la carrera sprint del Gran Premio de China del año pasado con la Scuderia, su última victoria en un Gran Premio llegó cuando todavía competía para Mercedes.

Hamilton heredó la victoria en el Gran Premio de Bélgica 2024 de su compañero de equipo Russell, quien fue descalificado tras haberse ondeado la bandera a cuadros.

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