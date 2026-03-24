¿Millonada por ver a Checo? Esto incluye el abono VIP de 3.75 millones de la F1

La temporada 2026 es una que no te puedes perder.

¿Tienes a mano 3,75 millones de dólares? Si es así, tienes la oportunidad de acceder al abultado abono VIP de la F1 y ver a Checo Pérez de la mejor manera.

La temporada 2026 iba a ser una de las más largas en la historia de la F1. Sin embargo, las cancelaciones de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, a causa de la guerra en Irán, han reducido el calendario a 22 fines de semana de carrera.

En esos 22 eventos se visitarán cinco continentes y 19 países distintos, y el calendario incluye, además, seis emocionantes carreras sprint.

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Con el inicio de la nueva era de la F1 tras una importante revisión en las regulaciones, los seguidores más acérrimos pueden disfrutar de una experiencia VIP durante cada fin de semana, que abarca estancias en resorts de lujo y acceso completo a todas las sesiones de cada evento.

No obstante, esta experiencia exclusiva tiene un precio cercano a las 3 millones de libras.

Formula Escapes, en colaboración con la F1, ofrece este abono VIP que incluye viajes en jet privado y recorridos por el pit lane durante los fines de semana de carrera.

Si lo tuyo es vivir la emoción sin lujos adicionales, también existe un abono “ultimate” que resulta más asequible. Este paquete te permite acceder a las gradas en todas las carreras de 2026, junto con vuelos y alojamiento en cada evento, por un coste de 130.000 libras.

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¿Se reducirán los precios de los abonos de temporada de F1 tras las cancelaciones?

A pesar de que en la web de Formula Escapes se sigue promocionando una experiencia para 24 fines de semana y 24 destinos, aún no se han anunciado descuentos tras la exclusión de Baréin y Arabia Saudita del calendario.

La temporada 2026 ya ha dejado entrever carreras sumamente emocionantes. Los adelantamientos en los Grandes Premios de Australia y China han superado, de lejos, los de las ediciones de 2025.

Además, se perfila una disputa vibrante por el campeonato entre los pilotos de Mercedes, George Russell y Kimi Antonelli, con el equipo de Brackley arrancando el año con gran fuerza.

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