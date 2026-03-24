Antonelli rompe el silencio sobre la terrible GROSERÍA que le hizo la F1

Mercedes-piloto Andrea Kimi Antonelli vivió recientemente un fin de semana de ensueño en China al conseguir su primera victoria en la Fórmula 1.

Sin embargo, la celebración posterior no salió completamente bien, ya que el comentarista lo presentó erróneamente como Kimi Raikkonen. Antonelli recuerda con sorpresa ese singular episodio.

La Gran Premio en el Shanghai International Circuit marcó un hito para el joven de 19 años. Tras convertirse el sábado en el pole más joven de la historia, dominó la carrera del domingo liderando 54 de las 56 vueltas.

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Con una ventaja de más de cinco segundos sobre su compañero George Russell, cruzó la meta mientras que Lewis Hamilton, en representación de Ferrari, completó el podio.

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Kimi responde

A pesar de la euforia por su primera victoria, el error del comentarista Bob Constanduros generó tensión en la ceremonia. El experimentado narrador mencionó accidentalmente el nombre del campeón mundial de 2007, provocando carcajadas entre los presentes y desconcierto en el propio ganador.

Antonelli confesó a Sport Mediaset: "Cuando me llamaron Kimi Raikkonen en el podio, no podía creerlo. Estaba tan confundido que dudé si subir o no al escenario".

El fallo no pasó desapercibido en los medios. El analista Olav Mol, en el Race Café de Ziggo Sport, lo calificó de una confusión habitual del comentarista, describiéndola como "un enredo babilónico".

Aunque la situación resultó incómoda para Antonelli, el resto del paddock supo reírse del incidente. Incluso Lewis Hamilton fue captado en vídeo riendo a carcajadas, y el jefe de Ferrari, Fred Vasseur, también apreció el lado humorístico del suceso.

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