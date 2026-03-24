Verstappen es DEFENDIDO por una leyenda de la F1
Verstappen es DEFENDIDO por una leyenda de la F1
Según la leyenda de la Fórmula 1, Mario Andretti atribuye las contundentes declaraciones de Max Verstappen sobre las nuevas normativas a los resultados deportivos actuales del piloto holandés.
El campeón del mundo de 1978 opina que Verstappen ya no disfruta tanto como antes, ahora que no domina la pista, y que esa frustración se refleja en su crítica. Estas declaraciones las expresó en el podcast Drive to Wynn.
Verstappen se ha mostrado crítico en varias ocasiones este año respecto a las reglas introducidas en la temporada actual. En una ocasión describió la nueva generación de coches como “antiracing” e incluso comparó la competición con “Formula E sobre esteroides”.
El piloto se muestra especialmente irritado con la manera en que se reparte el rendimiento entre el motor de combustión y la capacidad de la batería eléctrica, ya que, según él, obliga a los corredores a adoptar un estilo de conducción poco natural para regenerar energía.
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Frustración por la falta de dominio
Andretti interpreta la situación de forma distinta. Según el legendario piloto, la actitud incisiva de Verstappen se debe a que está acostumbrado a liderar y controlar la carrera; ahora, al no poder hacerlo, su disfrute se ve mermado.
El estadounidense subraya que en el automovilismo es habitual que cambien las fuerzas en la pista, y que los pilotos deben saber adaptarse a los recursos de los que disponen.
Ajustarse a la situación
El experto recalca que el papel de un piloto es adaptarse a cualquier circunstancia, sin que las normas sean una excusa. “Cada uno debe sacarle el máximo partido a la situación.
La esencia de conducir reside justamente en exprimir al máximo lo que tienes”, comentó Andretti en el podcast. Para él, en lugar de lamentarse por las cartas que les toca jugar, los pilotos deberían centrarse en perfeccionar su técnica.
Inicio complicado para Red Bull Racing
Las críticas de Verstappen se producen en una fase inaugural del campeonato llena de dificultades. Tras las dos primeras carreras en Australia y China, el tricampeón mundial se encuentra en la octava posición de la clasificación con tan solo ocho puntos.
Mientras Mercedes, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli, encabeza momentáneamente la tabla, Red Bull Racing se enfrenta a problemas técnicos y se rumorea que su monoplaza pesa cerca de 20 kilos por encima del mínimo reglamentario.
Expectativa en Japón
Este fin de semana se celebrará el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka, una cita crucial para Verstappen, quien ve en ella la oportunidad de mejorar su posición. Aun así, las críticas a las nuevas normativas siguen resonando en el paddock.
Andretti insiste en que lo fundamental es concentrarse en la carrera misma, dejando a un lado las condiciones externas. Según él, corresponde a equipos y pilotos superar los desafíos técnicos de esta temporada para volver a subir al podio.
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