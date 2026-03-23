Alonso tiene un año más en el INFIERNO

Puede que no sea una despedida feliz para una leyenda de la F1.

Con todas las especulaciones sobre la posible retirada de Max Verstappen y Lewis Hamilton si la temporada 2026 no les favorece, hay un nombre en la F1 que ha pasado algo desapercibido.

Fernando Alonso, uno de los grandes pilotos del siglo XXI, tiene 44 años, su contrato finaliza al término de la temporada y se enfrenta a lo que algunos ya llaman “un año más en el infierno”. No son nuestras palabras; se trata de lo que comentó el reconocido comentarista español de F1, Antonio Lobato, citando a un miembro cercano del entorno del bicampeón mundial.

Las pruebas de pretemporada muestran que el primer monoplaza de Aston Martin en la F1, diseñado por Adrian Newey, es un auténtico desastre. Un motor Honda, con claros indicios de problemas, se encuentra acoplado a un chasis que parece pagar el precio de su osadía.

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Alonso: preparado para sufrir

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Durante una entrevista en Baréin con SoyMotor, Lobato reveló: “He hablado con alguien del círculo de Fernando y me dijo: ‘Un año más en el infierno, otro año de sufrimiento’”.

Desde hace tiempo se rumorea que Alonso se retirará al final de esta temporada, al cumplir 45 años. Todo apunta a que se despedirá de la Fórmula 1 de manera discreta, o al menos, sin el estruendo que uno esperaría, salvo si contamos con el repique de un motor Honda en decadencia.

El piloto andaluz también se refirió a los comentarios de Max Verstappen sobre el nuevo estilo de conducción que impondrán los coches de 2026. “Entiendo lo que dice Max, ya que como piloto siempre se quiere marcar la diferencia en la curva, conduciendo cinco km/h más rápido”, comentó Alonso.

“Pero hoy en día, el ritmo se determina por la energía que el motor pueda utilizar en la recta siguiente. Siempre ha sido así en la F1; antes la diferencia estaba en el downforce. Recuerdo que en sus mejores tiempos él tomaba las curvas a 280 km/h y nosotros apenas alcanzábamos los 250 km/h por no contar con esa carga aerodinámica. Al final, en esta competición, lo que importa es concentrarse al máximo, como si cerráramos la visera y nos dedicáramos por completo a la carrera”.

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