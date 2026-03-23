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Max Verstappen looking happily at a Mercedes logo

Mercedes emite un comunicado y explica la DESCALIFICACIÓN de Verstappen

Max Verstappen looking happily at a Mercedes logo — Foto: © IMAGO

Mercedes emite un comunicado y explica la DESCALIFICACIÓN de Verstappen

Jules Gounon, Dani Juncadella y Max Verstappen se alzaron con la 58ª edición de la ADAC Barbarossapreis, la segunda jornada del Nürburgring Langstrecken-Serie.

Sin embargo, lo que parecía una victoria histórica se vio empañada cuando el Mercedes-AMG Team Verstappen Racing fue descalificado por el uso inadecuado de neumáticos.

El trío, que pilotó el Mercedes-AMG gestionado por Winward Racing, llegó casi un minuto antes que sus rivales. No obstante, en el transcurso de la noche se confirmó que usaron siete juegos de neumáticos en lugar de los seis permitidos por las normas.

Según lo establecido en el Artículo III.c de las directrices DMSB para neumáticos ecológicos, en carreras NLS de cuatro horas se pueden usar únicamente 24 neumáticos individuales, lo que equivale a seis juegos completos.

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Declaraciones de Mercedes y Stefan Wendl

Mercedes-AMG Motorsport publicó un comunicado en el que expresaba: "El arranque de la temporada 2026 en el Nürburgring se ha visto teñido de sentimientos encontrados. Aunque cruzamos la meta en primer lugar, la utilización excesiva de neumáticos nos obligó a aceptar la descalificación. El error ocurrió durante la sesión de clasificación, cuando se practicaron varios cambios de pilotos y neumáticos."

Tras la impresionante vuelta rápida de Juncadella, Verstappen y Gounon se alternaron en pista para que Max, a pesar de ser cuatro veces campeón mundial, pudiera perfeccionar las paradas en boxes. Normalmente, el veterano no realiza cambios durante la carrera, pero esta práctica, que parecía una estrategia prudente, finalmente resultó ser decisiva para el equipo.

Stefan Wendl, director de Mercedes-AMG Customer Racing, añadió: "Este fin de semana de NLS quedará grabado en nuestra memoria. La emoción de competir, el ambiente y la euforia inicial tras la victoria nos llenaron de orgullo. Es especialmente doloroso ver cómo un error en el trasfondo nos costó todo. En la Nordschleife, la coordinación debe ser perfecta. Ahora nos centraremos en analizar lo sucedido, aprender de ello y prepararnos para las próximas pruebas, con especial atención a la carrera de 24 horas."

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