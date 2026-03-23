Hamilton recibe el apoyo de la FIA para VENCER a Mercedes

El jefe de Ferrari F1, Fred Vasseur, ha insinuado que una nueva norma de la FIA podría darle a la escudería el impulso necesario para acercarse a Mercedes.

Ferrari ha arrancado la temporada con fuerza, consiguiendo ya dos podios en Grandes Premios, entre los que destaca uno para Hamilton, su primer logro desde que se unió a la Scuderia en enero de 2025.

A pesar de que tanto Hamilton como Charles Leclerc han mostrado un buen rendimiento y han sabido exprimir al máximo el SF‑26 en estas primeras semanas, sus mejores resultados han sido un tercer y un cuarto puesto, mientras que Mercedes domina los dos primeros lugares.

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El equipo de Brackley ha brillado tanto en las clasificaciones como en las carreras de este inicio de temporada 2026. Actualmente, la diferencia en el campeonato de constructores con Ferrari es de apenas 31 puntos, lo que abre la posibilidad de una remontada si se mejora el rendimiento del motor y del coche.

Además, Vasseur ha sugerido que las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora (ADUO) de la FIA –diseñadas para ayudar a los fabricantes cuyos motores estén dos segundos o más por detrás de la competencia– podrían ser clave para cerrar la brecha.

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Estas ventanas de ADUO están previstas después de la sexta, la duodécima y la decimoctava carrera. La primera se programaría tras el Gran Premio de Mónaco, aunque existe la posibilidad de adelantarla a Miami tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

—No me convence que la nueva regla del ratio de compresión sea un factor decisivo —comentó Vasseur a los medios durante el Gran Premio de China—. La llegada de las ADUO representa una oportunidad para acortar la diferencia, pero de nuevo, no se trata únicamente de potencia.

Añadió: —Tenemos aspectos importantes en la gestión energética y otros en el chasis, por lo que centrarnos en un solo parámetro sería un error. Somos conscientes de que tenemos un déficit de rendimiento, especialmente en las rectas, y eso debemos mejorarlo. En Melbourne estábamos a 0,8 segundos, en China a 0,6 y el sábado a 0,4. Paso a paso vamos entendiendo mejor la situación y recuperando terreno, aunque Mercedes sigue muy adelantado. Esto implica trabajar en el motor, el chasis y los neumáticos, como siempre. Todas las variables entran en juego, y sin duda es un reto.

¿Puede Hamilton acabar con su sequía de victorias en 2026?

Hamilton se ha revitalizado en 2026, mostrando una actitud más positiva durante los fines de semana de carrera y manteniéndose a la altura del rendimiento de su compañero Leclerc. El siete veces campeón mundial no gana desde el Gran Premio de Bélgica de 2024 y está desesperado por poner fin a esta sequía, ahora que dispone de un monoplaza capaz de pelear al frente.

El futuro de Ferrari frente a Mercedes dependerá del desarrollo del coche y de la capacidad de Vasseur y su equipo para resolver los problemas. Mientras tanto, Hamilton debe asegurarse de mantenerse al nivel de Leclerc a lo largo de la temporada para aprovechar cualquier fin de semana en el que Ferrari demuestre ser la escudería más rápida o si los británicos sufren algún contratiempo.

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