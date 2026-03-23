¡Hamilton y Kim Kardashian ILUMINAN Japón!
¡Hamilton y Kim Kardashian ILUMINAN Japón!
Lewis Hamilton y Kim Kardashian han avivado los rumores sobre una posible relación tras ser vistos juntos en Tokio.
Mientras la Fórmula 1 se prepara para la próxima carrera, el siete veces campeón fue fotografiado caminando de la mano con la estrella de la televisión estadounidense en las calles de la capital japonesa.
Fans atentos los localizaron en los barrios de moda Harajuku y Omotesando, donde disfrutaban de una salida de compras. Iban acompañados de Khloé Kardashian, hermana de Kim, y un equipo de seguridad.
Las imágenes del paseo por Tokio no paran de generar conversación; no es la primera vez este año que el piloto británico y la inconfundible Kardashian coinciden, ya que se les vio juntos durante el Super Bowl.
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Interacción en redes sociales
Los comentarios sobre una posible conexión entre el piloto de Ferrari y Kardashian se han intensificado gracias a sus movimientos en las redes sociales.
Recientemente, Hamilton dejó un emoji de ojos enamorados en una publicación de Instagram de Kim, en la que la estadounidense compartía sus preparativos para un gran evento.
Muchos seguidores interpretaron este gesto como la señal de que algo más podría estar gestándose, a pesar de que aún no se ha confirmado nada oficialmente.
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