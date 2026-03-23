Leclerc señala la REALIDAD de la batalla entre Ferrari y Mercedes
Leclerc señala la REALIDAD de la batalla entre Ferrari y Mercedes
Charles Leclerc ha admitido que sus inquietudes sobre la auténtica velocidad de Mercedes se han confirmado en el Gran Premio de China.
Aunque en un inicio Ferrari parecía estar a la altura, la diferencia en Shanghái fue considerablemente mayor de lo que se esperaba. El piloto de Mónaco presenció el absoluto dominio de los "Rayos Plateados", lo que representó un fuerte golpe para la escudería italiana.
En China quedó de forma contundente que Mercedes posee una ventaja inmensa, especialmente en una vuelta.
Kimi Antonelli se alzó con la victoria, terminando a 25 segundos delante de Lewis Hamilton, quien arribó en tercer lugar tras George Russell. Leclerc finalizó en la cuarta posición, después de haber mantenido un reñido duelo con Hamilton por el último puesto del podio durante gran parte de la carrera.
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La verdadera velocidad de Mercedes
Para Leclerc, la potencia de sus rivales no fue del todo inesperada, aunque él hubiera deseado otro escenario. "No diré que esperaba esto, ya que deseaba que jamás tuviéramos que ver tal velocidad", afirmó el piloto de Ferrari a PlanetF1.
Además, explicó que ahora las diferencias son mucho más evidentes que en los primeros encuentros de este año en Australia y durante el Sprint en China.
"Tengo la sensación de que tras los días de pruebas había aspectos que simplemente no cuadraban. Durante la carrera, no entendía por qué en Australia y en el Sprint estábamos tan pegados. Supongo que ahora se alinea mejor con lo que se esperaba", concluyó.
Presión y mejoras
A pesar de la desventaja, Leclerc ve oportunidades para presionar a Mercedes. Confía en que Ferrari aún puede luchar, sobre todo si las batallas internas en pista abren nuevas posibilidades.
"Esto no significa que no podamos ejercer presión; la situación es compleja, y esos combates entre coches pueden hacer que la carrera se vuelva realmente interesante", señaló el monegasco.
Actualmente, Ferrari trabaja intensamente en el SF-26 para reducir la brecha con los líderes. "Tenemos varias innovaciones en proceso", confirmó Leclerc, aunque se muestra cauto respecto al impacto a corto plazo de estas mejoras, dado lo grande que es la diferencia frente a los Rayos Plateados. "No estoy seguro de cuánto marcará la diferencia afrontar a Mercedes con estas novedades", concluyó.
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