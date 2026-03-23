Norris niega ROTUNDAMENTE el secreto revelado por Hamilton sobre Mercedes

Según Lando Norris, actual campeón del mundo, no existe ningún "modo secreto" en la sesión de clasificación del equipo Mercedes.

El piloto de McLaren rechaza, por tanto, las insinuaciones de Lewis Hamilton, quien cree que su antiguo equipo dispondría de un “party mode”. Norris considera que el siete veces campeón imagina cosas inexistentes y se opone rotundamente a esta teoría.

Hamilton se basa en los evidentes saltos de velocidad que registran los Silver Arrows durante las distintas sesiones de clasificación. El británico, que este año corre para Ferrari, ha observado que el equipo alemán parece encontrar un empuje extra al llegar las fases decisivas. Según él, este patrón le resulta familiar por su experiencia pasada en la escudería de Mercedes.

Hamiltons sospechas

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Tras el Gran Premio de China del pasado fin de semana, Hamilton sacó conclusiones al respecto. "Estuve mucho tiempo con Mercedes y conozco bien su funcionamiento", afirmó el piloto de Ferrari, según citó GB News.

"En las clasificaciones activan un modo especial, muy similar al 'party mode' de antaño. En Q2 lo ponen en marcha, y nosotros no contamos con eso". El británico destaca que la diferencia en potencia entre las distintas sesiones es notable: "Se trata de un salto considerable", manifestó.

Norris responde

Norris, cuyo equipo McLaren también utiliza unidades de potencia Mercedes, ha sido claro al despreciar las acusaciones. De cara al Gran Premio de Japón, el piloto británico negó conocer cualquier modalidad adicional para el equipo.

"No. A veces, si te equivocas un poco, empiezas a ver cosas que no existen", comentó. Además, enfatizó que para los equipos cliente no hay disponibilidad de potencia extra en los momentos finales de la clasificación: "Nosotros no disponemos de eso", según GB News.

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Dominio de Mercedes

La controversia sobre las unidades de potencia se desarrolla en un contexto en el que Mercedes domina la competición. Tras las dos primeras carreras de este año en Australia y China, la escudería alemana ha conseguido 98 de los 103 puntos posibles.

Tanto George Russell como Kimi Antonelli ya se han marcado un Gran Premio a sus nombre. Aunque los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Hamilton, consiguen subir al podio de forma regular esta temporada, la velocidad en clasificación de la fábrica Mercedes sigue siendo inalcanzable para sus rivales.

Diferencias en clasificación

Hamilton hizo especial hincapié en las diferencias que se manifiestan durante los sábados de clasificación. Mientras que en la Q1 los márgenes suelen ser de apenas una décima de segundo, en la Q2 la ventaja de Mercedes puede alcanzar hasta medio segundo o incluso setecientas milésimas.

Para Norris, campeón del mundo el año pasado con McLaren, estos datos no prueban la existencia de una configuración oculta en el motor. Mientras Mercedes lidera sin titubeos, McLaren está teniendo dificultades para seguir el ritmo de los dos primeros, en parte debido a problemas eléctricos con la unidad de potencia que afectaron al equipo durante la carrera en China.

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