Honda sufre DESASTRE HISTÓRICO de 3,600 millones mientras el proyecto de F1 entra en crisis

Honda está teniendo problemas tanto dentro como fuera de la pista.

Honda enfrenta dificultades tanto fuera de la F1 como en el deporte, ya que su división de vehículos eléctricos ha registrado pérdidas enormes.

El fabricante japonés se prepara para anotar su primera pérdida anual en 70 años como compañía cotizada, consecuencia en parte de una reestructuración de 15.7 mil millones de dólares en su área de EV.

El expresidente estadounidense Donald Trump dejó de apoyar los proyectos de vehículos eléctricos al iniciar su segundo mandato, lo que ha obligado a algunos gigantes del sector a replantear sus estrategias.

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Además, la aplicación de altos aranceles a marcas internacionales que operan en EE. UU.—aunque una reciente decisión de la Corte Suprema declaró estos aranceles ilegítimos por carecer de la autorización del Congreso— generará en el futuro reembolsos a algunas compañías.

La demanda por los vehículos eléctricos de Honda ha estado por debajo de lo esperado. Como resultado, la reestructuración de esta división se traduce en una pérdida anual de 570 mil millones de yenes (3.6 mil millones de dólares). Con el año fiscal finalizando en marzo, este revés contrasta radicalmente con la previsión inicial de un beneficio de 550 mil millones de yenes.

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Los retos de Honda en la F1

La situación en la escudería parece empeorar. La rama de competición de Honda atraviesa serios problemas en su nueva alianza con Aston Martin.

La marca regresó a la F1 en 2026 como proveedor de unidades de potencia para Aston Martin, pero dificultades tanto en potencia como en fiabilidad han relegado al equipo a últimas posiciones, a pesar de contar con un coche diseñado por el legendario Adrian Newey.

Durante las pruebas de pretemporada invernales, Aston Martin completó menos vueltas que cualquier otro equipo. La falta de rendimiento se hizo aún más patente en el Gran Premio de Australia del pasado fin de semana, ya que ninguno de sus pilotos logró finalizar la carrera.

Lance Stroll no consiguió clasificarse ni en la sesión de clasificación ni en la carrera, mientras que Newey indicó que Fernando Alonso, bicampeón mundial, atraviesa un difícil momento mental. Esta situación contrasta notablemente con la anterior colaboración de Honda con Red Bull, que les permitió ganar cuatro campeonatos de pilotos y obtener dos títulos de constructores.

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