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Fernando Alonso, Aston Martin, Imola, 2024

Alonso revela el DAÑO que ha sufrido la nueva F1

Fernando Alonso, Aston Martin, Imola, 2024 — Foto: © IMAGO

Alonso revela el DAÑO que ha sufrido la nueva F1

Fernando Alonso se ha pronunciado sobre las nuevas normas que se han implementado este año en la Fórmula 1.

El piloto español, que esta temporada defiende los colores de Aston Martin junto a la innovadora unidad Honda, sostiene que la forma de conducir ha sufrido una transformación notable respecto a temporadas anteriores. Según el bicampeón mundial, los monoplazas actuales requieren un enfoque muy especial, en el que la gestión de la energía ocupa un papel central.

Durante las jornadas de pruebas en Bahréin, donde los nuevos coches hicieron su primera aparición en público, Alonso destacó los desafíos que plantean las recientes directrices.

El AMR26, primer vehículo del equipo en el que también participó Adrian Newey durante su diseño, demanda un estilo de conducción distinto al de sus predecesores. Ahora, el piloto se ve obligado a concentrarse en la administración de los sistemas, en lugar de exprimir el coche al máximo en cada curva.

Alonso considera a veces irritante el manejo energético

"Cada reglamento tiene sus particularidades y cada coche exige técnicas de pilotaje diferentes", afirmó Alonso en declaraciones a la prensa esta semana. "En este caso, las normativas se han vuelto, en cierto modo, más extremas", explicó.

El piloto puntualizó que optimizar los sistemas híbridos requiere un alto grado de concentración. "Algunas maneras de gestionar la energía, tanto en clasificación como durante la carrera, pueden resultar un poco frustrantes. Siempre quieres darlo todo, pero ahora es necesario pensar más estratégicamente", añadió.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Comparación con IndyCar y el WEC

Basándose en su amplia experiencia en otras categorías, Alonso trazó paralelismos con lo vivido en Estados Unidos y en las competiciones de resistencia.

"En la IndyCar, era crucial conservar combustible durante el 75% de la carrera, y en el WEC el desafío radicaba en controlar la energía del sistema híbrido y manejar el tráfico", recordó. Para el piloto, pese a las diferencias, al final se trata simplemente de competir y sacar el máximo rendimiento en cada carrera.

Acostumbrarse a las nuevas unidades híbridas

Aunque el piloto de Aston Martin hubiera preferido otra dirección para el deporte, acepta la ruta que ha marcado la FIA y la Fórmula 1 con la distribución 50/50 entre motor de combustión y energía eléctrica.

"Inicialmente se siente el impulso de ir a fondo y soñar con un coche distinto, pero la Fórmula 1 ha apostado por los híbridos. Esto exige una forma diferente de gestionar la energía, y confío en que pronto nos adaptaremos", concluyó Alonso.

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