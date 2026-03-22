Nueva BURLA hacia la F1 gracias a Mario Kart para el GP de Japón

La Fórmula 1 atraviesa en estos momentos una etapa convulsa, con unas nuevas normativas que han generado gran polémica.

Algunos críticos, entre ellos el propio Max Verstappen, han llegado a comparar irónicamente los nuevos monoplazas con el célebre videojuego Mario Kart. Canal+ ha sabido aprovechar la situación y apuesta por el humor en su último tráiler.

Por ahora, las modificaciones en la reglamentación no han conseguido ganar el favor de muchos aficionados ni de los pilotos.

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El propio Verstappen ha expresado su descontento de forma jocosa, comentando que ha cambiado su simulador por una Nintendo Switch. Según él, ya domina la recogida de champiñones, aunque confiesa que perfeccionar ciertos aspectos aún le queda por pulir.

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Mario Kart

La analogía no ha pasado desapercibida y tanto expertos como seguidores han abrazado la comparación. Canal+ se ha sumado a la broma lanzando un tráiler previo al Gran Premio de Japón que combina imágenes de la Fórmula 1 con la interfaz del mundialmente reconocido juego, demostrando una creatividad que ha sorprendido a muchos.

canal+ using mario kart for the japanese gp trailer 😭😭😭😭 this is so good pic.twitter.com/aqUu1OGx3p — clara (@leclercsletters) March 17, 2026

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