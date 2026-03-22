Hamilton lleva un año sin ganar, pero este circuito emblemático le traerá GLORIA

Lewis Hamilton y Ferrari han tenido un buen comienzo en 2026.

Lewis Hamilton tiene motivos para ser optimista tras los primeros dos fines de semana de carrera en la temporada de Fórmula 1 con Ferrari.

El siete veces campeón del mundo consiguió, en su intento número 26, su primer podio con el escudería italiana.

Sin embargo, se cumple también un aniversario poco grato para el piloto, ya que ha pasado exactamente un año desde su última victoria.

¿Cuándo ganó por última vez Lewis Hamilton?

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Hamilton no ganó un gran premio desde el 28 de julio de 2024, cuando heredó el triunfo tras la descalificación de su compañero de Mercedes, George Russell, en Bélgica.

Si se consideran también las carreras sprint, su última victoria fue en el sprint de China de 2025, el 22 de marzo, cuando parecía que su carrera en Ferrari comenzaba a despegar con posibilidades reales de contender por el título.

Apenas 24 horas después, Ferrari fue descalificado en el gran premio del fin de semana por una infracción técnica, y el equipo no logró recuperarse durante el resto de la temporada. Así, Hamilton no volvió a situarse entre los tres primeros hasta el final del año.

A pesar del bombo en Maranello, no hay que olvidar que, aunque Ferrari podría amenazar a Mercedes en la lucha por el campeonato, todavía no han logrado desbancar a los “Silver Arrows”.

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Mercedes sigue siendo el referente de la F1 en 2026

George Russell se impuso con aparente soltura en Australia tras un duelo inicial con Charles Leclerc, mientras que Kimi Antonelli, tras adelantar a Hamilton, tomó la delantera en el Gran Premio de China y consiguió de forma arrolladora su primera victoria en la F1. Hamilton terminó cuarto en Australia y tercero en China.

De cara a la tercera jornada, el Gran Premio de Japón en Suzuka, el 29 de marzo, esta pista podría ser la que finalmente devuelva a Hamilton al escalón más alto del podio.

Al igual que en China, el trazado favorece en cierta medida al SF-26 de Ferrari, lo que permitió que en Shanghái se mantuvieran más cerca de Mercedes en comparación con el debut en Melbourne. Fuera de esto, la configuración de la pista no aporta ninguna ventaja significativa en cuanto a velocidad para Ferrari.

No obstante, hay un aspecto notable observado en Australia y China que podría mejorar considerablemente las posibilidades de victoria de Ferrari en Suzuka: sus arrancadas en carrera.

Es evidente que las salidas explosivas de Ferrari siguen dejando atrás a sus rivales. A pesar de no haber logrado la pole en ninguna de las dos primeras jornadas, tanto Leclerc como Hamilton consiguieron salir al frente en la primera curva de ambas carreras.

En Australia, Russell se vio obligado a esperar durante gran parte de la carrera antes de tomar la delantera, mientras que en China Antonelli necesitó únicamente la segunda vuelta para recuperar el liderazgo tras que Hamilton lo perdiera en la primera curva.

Lewis Hamilton will be hoping to defeat Kimi Antonelli and George Russell of Mercedes

Por qué Ferrari puede ganar el Gran Premio de Japón

El Gran Premio de Japón presenta un doble beneficio para Ferrari. Se espera que el equipo tenga más ritmo en Suzuka para enfrentarse a Mercedes que en Australia. La pista de Shanghái, con sus dos largas rectas que promueven los adelantamientos, puso de manifiesto la desventaja de Mercedes en ese aspecto. Aunque Suzuka también ofrece zonas para adelantar, ninguna resulta tan favorable como las de Shanghái.

Suzuka es un circuito con curvas desafiantes que pone a prueba en todos los sentidos, propio del diseño de Honda. Es una pista para verdaderos gigantes, y Hamilton, con cuatro triunfos allí, lo confirma. Ferrari cuenta con ventajas significativas que podrían hacer tambalear a Mercedes.

Aunque Mercedes sigue siendo el favorito, una salida espectacular y un ritmo mejorado en un circuito donde adelantar no resulta tan sencillo como en China otorgan a Ferrari las herramientas necesarias para mantenerse por delante de Russell y Antonelli. Esto les permitiría lograr su primera victoria en gran premio desde que Carlos Sainz se impuso en México el 27 de octubre de 2024.

Ahora, todo recae en los estrategas de Ferrari para ver si logran burlar al gigante Mercedes y brindar a Hamilton su tan ansiada primera victoria en un gran premio con el equipo italiano.

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