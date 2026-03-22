Mercedes está HARTO de que Ferrari bloquee el cambio de reglas

El líder en la clasificación, George Russell, ha pedido a Ferrari y a sus equipos clientes que dejen de complicarlo todo y acepten unos pequeños ajustes en la salida.

El piloto británico hace referencia a las "super salidas" de los equipos de Ferrari, ventaja que, según él, no desean renunciar.

A diferencia de Mercedes, que habría incorporado un truco en la compresión de su motor, la unidad de potencia de Ferrari destaca en el arranque.

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La escudería italiana utiliza un turbo más pequeño y accesible, lo que facilita que se genere la presión necesaria y permite salidas relativamente sencillas. En Melbourne, la diferencia era ya evidente, ya que el dúo de Ferrari salió explosivamente y llegó más pronto a la primera curva.

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'Superstart' Ferrari

Russell explicó en Race+ que la FIA busca introducir un cambio, pero para lograrlo necesita el apoyo unánime de todos los equipos.

Según él, los equipos de Ferrari no quieren renunciar a su ventaja, algo que le parece absurdo.

"La FIA consideró modificar la norma, pero, como te imaginarás, algunos equipos que disfrutaban de esas excelentes salidas se opusieron, y la verdad es que me resulta algo irracional", concluyó el piloto de Mercedes.

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