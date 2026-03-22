Mercedes está HARTO de que Ferrari bloquee el cambio de reglas
Mercedes está HARTO de que Ferrari bloquee el cambio de reglas
El líder en la clasificación, George Russell, ha pedido a Ferrari y a sus equipos clientes que dejen de complicarlo todo y acepten unos pequeños ajustes en la salida.
El piloto británico hace referencia a las "super salidas" de los equipos de Ferrari, ventaja que, según él, no desean renunciar.
A diferencia de Mercedes, que habría incorporado un truco en la compresión de su motor, la unidad de potencia de Ferrari destaca en el arranque.
La escudería italiana utiliza un turbo más pequeño y accesible, lo que facilita que se genere la presión necesaria y permite salidas relativamente sencillas. En Melbourne, la diferencia era ya evidente, ya que el dúo de Ferrari salió explosivamente y llegó más pronto a la primera curva.
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'Superstart' Ferrari
Russell explicó en Race+ que la FIA busca introducir un cambio, pero para lograrlo necesita el apoyo unánime de todos los equipos.
Según él, los equipos de Ferrari no quieren renunciar a su ventaja, algo que le parece absurdo.
"La FIA consideró modificar la norma, pero, como te imaginarás, algunos equipos que disfrutaban de esas excelentes salidas se opusieron, y la verdad es que me resulta algo irracional", concluyó el piloto de Mercedes.
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