Hamilton revela EXTRAÑAS novedades de Ferrari

Lewis Hamilton ha confirmado que Ferrari tiene preparado un paquete de actualizaciones clave.

El piloto británico confía en que estos cambios le permitan desafiar a Mercedes, tras el doble triunfo del equipo alemán en la apertura de la temporada en Australia. Según Hamilton, la Scuderia presentará una mejora en el alerón trasero, diseñada para acortar la distancia con los líderes de la parrilla.

La nueva pala trasera se beneficia de las recientes normativas sobre aerodinámica activa. Este innovador sistema permite que el componente principal rote casi en su totalidad durante las rectas, reduciendo notablemente la resistencia al aire y aumentando la velocidad punta.

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Hamilton relató que el equipo experimentó intensivamente con la pieza durante las pruebas en Bahréin: "Durante esos tests rodamos casi un día entero con ese alerón. Creo que obtuvimos exactamente la información que necesitábamos", declaró ante los medios, entre ellos Sky Sports.

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Contribución de Hamilton al desarrollo

El piloto expresa una conexión especial con la SF-26, a diferencia del monoplaza del año pasado, ya que participó activamente durante los últimos diez meses a través de simulador.

Según él, el coche refleja su propio ADN. Hamilton destacó el esfuerzo del equipo para recuperar terreno frente a la competencia: "Es fantástico ver cómo cada uno sigue empujando y haciendo todo lo posible para introducir nuevas piezas". Añadió: "El año pasado no llegamos a experimentar ese potencial, ya que estábamos ocupados resolviendo varios problemas. Ahora veo un equipo que lucha y quiere avanzar".

Ferrari aprovechará para probar un nuevo software de gestión energética, con la intención de solventar definitivamente los problemas de soporte eléctrico detectados en Melbourne.

Con la prevista ganancia en velocidad punta que aportará el nuevo alerón de Ferrari, la contienda contra Red Bull Racing se vislumbra aún más reñida.

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