¿Qué tamaño tienen los nuevos monoplazas de F1? Explicación del reglamento de 2026

Los monoplazas de F1 han cambiado de tamaño en 2026 como parte de la nueva y drástica normativa.

2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1. Los monoplazas no solo tendrán un aspecto renovado, sino que también emitirán un sonido distinto.

Las nuevas normativas de las unidades de potencia implican una mayor dependencia de la energía eléctrica, lo que se traduce en motores con tonos distintos a los de 2025. Además, estos cambios han permitido repensar completamente el diseño del chasis.

La apariencia de los coches de F1 en 2026 es notablemente diferente, ya que presentan dimensiones reducidas y un ala delantera más estrecha en comparación con modelos anteriores.

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Esto se traduce en vehículos más pequeños, ligeros y ágiles, diseñados para mejorar el espectáculo en pista y fomentar más oportunidades de adelantamiento, sobre todo en los estrechos circuitos urbanos.

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¿De qué tamaño son en realidad los nuevos monoplazas?

Los monoplazas actuales tienen una distancia entre ejes de 340 centímetros, es decir, 3,4 metros. Este dato se ha reducido en 20 cm para conseguir que los coches de 2026 sean más ágiles y manejables. Asimismo, la anchura se ha ajustado y ahora los vehículos miden 190 centímetros, lo que implica una reducción de 10 cm y establece unas dimensiones de 340 cm x 190 cm.

¿Qué tamaño tienen los neumáticos de un coche de F1?

La reducción del chasis ha llevado también a ajustar el tamaño de los neumáticos. Los nuevos compuestos de Pirelli se han redimensionado para adaptarse al diseño renovado. Aunque el diámetro se mantiene en 18 centímetros, la anchura ha sido reducida; los neumáticos delanteros han perdido 25 mm, pasando a tener una anchura total de 275 mm, mientras que los traseros son 30 mm más estrechos, fijándose en 375 mm para esta temporada.

¿Cuánto pesa un monoplaza de F1?

Todas estas innovaciones contribuyen a que los coches sean más livianos que en años anteriores, lo que refuerza su maniobrabilidad en pista. En condiciones ideales, el peso mínimo de un monoplaza en 2026 es de 768 kg sin combustible, aunque es probable que en las primeras carreras los equipos operen con unidades algo más pesadas. Esta reducción de 32 kg con respecto a 2025 busca contrarrestar la tendencia de los últimos 20 años, durante los cuales se añadieron hasta 200 kg a los coches.

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