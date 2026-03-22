¡Califican la temporada de Hamilton en Ferrari como el PRINCIPIO DEL FIN!

El comentarista de F1 y figura de la serie Drive to Survive, Will Buxton, ha insinuado que la temporada 2026 podría marcar el “comienzo del final” para Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial.

El piloto de 41 años vivió una campaña desastrosa en Ferrari el año pasado, ya que no consiguió ni un podio en ninguna carrera y terminó 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc, la mayor diferencia registrada en la historia de la escudería.

En tres de las últimas cuatro temporadas, Hamilton ha sido superado por su compañero de equipo. No obstante, las nuevas regulaciones que se introducirán en 2026, y que prometen una generación completamente renovada de monoplazas, dejan entrever la posibilidad de una remontada para el británico.

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Durante la era del ground effect, Hamilton logró únicamente dos victorias en cuatro temporadas completas, un rendimiento poco acorde a los 105 triunfos que acumula en su carrera en la F1.

El ambiente optimista en torno a Hamilton de cara a 2026 se pudo notar también en las pruebas de pretemporada de Ferrari. El SF-26 se mostró tanto rápido como fiable, con Leclerc marcando la vuelta más veloz en la jornada final en Bahréin.

No obstante, Buxton ha advertido a los seguidores del británico que, si la temporada resulta decepcionante, podría estar efectivamente viviendo el “comienzo del final”.

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Lewis Hamilton y las nuevas regulaciones de la F1 para 2026

Buxton sostiene que Hamilton, junto a otros pilotos veteranos, ha esperado con ansias este reinicio normativo, aún sabiendo que las nuevas reglas podrían definir por completo el futuro de sus carreras.

"Las últimas normativas no favorecieron a ciertos pilotos de una generación. Si observas a Lewis o a Fernando [Alonso], verás cómo muchos de la misma estirpe, como Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas o Sergio Pérez, no se adaptaron a esas condiciones. Esa situación, en última instancia, puso fin a la carrera de Daniel y causó un daño irreparable en la de Checo", comentó Buxton en el podcast Up To Speed.

"Todos esperaban que, con el cambio a monoplazas que resultaran más ligeros y ágiles, pudieran retomar su forma y volver a brillar como lo hizo el Hamilton que ganó siete títulos. Entre 2021 y 2022, Hamilton no perdió su toque; lo que cambió fue el coche. Pero si este año no le ofrecen máquinas que potencien sus virtudes, quedará por verse si este es realmente el comienzo del final o si ya empezó en 2022. Sin duda, será fascinante ver cómo se desarrolla."

¿Se retirarán Hamilton o Alonso en 2026?

Tanto Hamilton como Alonso tienen contrato hasta finales de 2026, lo que ha generado especulaciones sobre si alguno de ellos, o incluso ambos, podría estar viviendo su última temporada en la F1.

Alonso cumplirá 45 años al cierre de 2026 y ya ha dejado claro que se retirará a final de este año si Aston Martin le ofrece un coche capaz de luchar por victorias y podios.

Sin embargo, en caso de que sus escuderías sigan registrando resultados modestos – tal como apuntan las pruebas de 2026 – el asturiano ha manifestado que le costaría abandonar el deporte y podría firmar un nuevo contrato.

Por otro lado, aunque el rendimiento sólido de Alonso en comparación con su compañero Lance Stroll le permite tener el futuro en sus manos, la situación de Hamilton podría ser distinta. Si Ferrari cree que puede extraer un rendimiento similar con un piloto más joven y a un coste menor, como Oliver Bearman, podrían decidir tomar un rumbo diferente a partir de 2027.

El desempeño de los coches de Aston Martin y Ferrari en 2026 será determinante para saber si seguiremos viendo a leyendas como Alonso y Hamilton en la parrilla en 2027.

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