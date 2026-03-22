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Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026

Antonelli, preparado para DESOBEDECER a Mercedes

Toto Wolff, Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes, Bahrain, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli, preparado para DESOBEDECER a Mercedes

Kimi Antonelli se ganó un lugar entre los grandes ganadores de Fórmula 1 el pasado fin de semana, consolidándose así como un talento en ascenso en la máxima categoría.

Sin embargo, Toto Wolff asegura que, al momento, no debemos esperar una lucha reñida por el título, lo que ha dejado sorprendido a GPFans Raceteam.

El jefe del equipo procura aliviar la presión sobre su piloto más joven. Aunque Antonelli hizo historia en China logrando la pole position al ser el más joven y se llevó la victoria en la carrera, Wolff recalca la importancia de la experiencia.

Para él, Russell, que ya acumula años en la élite, es el líder indiscutido y, gracias a su constancia, el auténtico favorito al título, mientras el italiano aún está en proceso de aprendizaje en su segunda temporada.

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Experiencia frente a talento

La relación entre ambos pilotos de Mercedes es un tema candente en GPFans Raceteam. El experto en Fórmula 1 y redactor Brian van Hinthum comenta que la visión del jefe del equipo es evidente en todas sus declaraciones.

"Todos sabemos que Russell tiene mucha más experiencia, y Toto lo reconoce", afirma Van Hinthum. Él añade que Wolff se esfuerza por no elevar en exceso las expectativas sobre el prometedor italiano, especialmente tras la gran atención mediática que han generado sus recientes éxitos.

¿Una orden de equipo disfrazada?

Wolff ya había advertido en ocasiones anteriores sobre el carácter volátil de la Fórmula 1, donde un piloto es ovacionado tras una victoria, pero puede ser duramente criticado por un error. En un podcast se insinúa que esta actitud estratégica podría responder a una intención subyacente.

"Wolff también indica que no debemos asumir que Antonelli se coronará campeón mundial este año. Lo entiendo y, en parte, tiene razón. Aun así, se puede ver como si se diera a entender de forma indirecta que 'Kimi no brilla en lo suyo este año'", concluye Van Hinthum.

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