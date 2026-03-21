close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

Colapinto Resumen F1: ¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con su motor!

Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage — Foto: © IMAGO

Colapinto Resumen F1: ¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con su motor!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este sábado 21 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: ¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con su motor! ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1 - ATENCIÓN: Mercedes, en PROBLEMAS CON LA FIA. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1 - URGENTE: Revelan AMENAZA DE ATAQUES que lo afectarían. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1 - ESCÁNDALO: SUFRE TERRIBLE FILTRACIÓN con Alpine. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5837 votos

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!

¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!

  • hace 54 minutos
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN

ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN

  • 1 hour ago
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto

El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto

  • 2 hours ago
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez

Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez

  • 3 hours ago
Colapinto F1: Mercedes, en PROBLEMAS; Revelan AMENAZA DE ATAQUES

Colapinto F1: Mercedes, en PROBLEMAS; Revelan AMENAZA DE ATAQUES

  • Hoy 06:01
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez

¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez

  • Hoy 18:00

Fórmula 1

22:00
¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!
21:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
20:01
Colapinto Resumen F1: ¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con su motor!
20:00
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto

Recién en

22:00
¡Quieren USAR A LA FIA para ACABAR con el motor de Franco Colapinto!
21:00
ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN
20:00
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto
19:00
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez
18:00
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez
Noticias F1

Recomendado por la redacción

ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN Alpine

ESCÁNDALO: Franco Colapinto y Alpine SUFREN TERRIBLE FILTRACIÓN

1 hour ago
El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto Cadillac

El mensaje de Checo Pérez que va a ENFURECER a Franco Colapinto

2 hours ago
Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez Cadillac

Valtteri Bottas CONFIRMA lo que salvaría EL FUTURO de Checo Pérez

3 hours ago
¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez Cadillac

¿Qué es el ADUO? El plan de la FIA para SALVAR a Fernando Alonso y AYUDAR a Checo Pérez

Hoy 18:00
Ontdek het op Google Play
x