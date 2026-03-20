ATENCIÓN Colapinto: Mercedes, en PROBLEMAS CON LA FIA

Mercedes podría estar en problemas con la FIA tras el Gran Premio de China, lo que le traería malas noticias a Franco Colapinto.

La aerodinámica activa irrumpió esta temporada en la Fórmula 1, trayendo consigo un sinfín de normativas técnicas. No obstante, recientes imágenes del Gran Premio de China sugieren que Mercedes podría no estar cumpliendo a cabalidad con alguna de estas reglas, según ha informado GPFans.

Mercedes arrancó la temporada 2026 como un auténtico cohete. George Russell dominó la carrera inaugural en Melbourne, mientras que Kimi Antonelli tuvo un comienzo difícil cuando se apagaron las luces, aunque logró recuperarse para asegurar el segundo puesto.

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Una semana más tarde, Russell se adjudicó la Sprint en China y, en Shanghai, Antonelli se llevó la victoria. Finalmente, Russell completó un 1-2 para los "Silver Arrows", dejando atrás a los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Durante la disputa se difundieron imágenes muy reveladoras. La aleta delantera de Russell llamó la atención al adelantar a Leclerc en la vuelta 29 de 56.

Los monoplazas de 2026 cuentan con un sistema de aerodinámica activa: en curvas se activan los modos que generan carga, mientras que en las rectas se despliegan los ajustes que reducen la resistencia. En este cambio, tanto el alerón delantero como el trasero se repliegan, haciendo al coche más aerodinámico y permitiéndole alcanzar mayores velocidades máximas.

La FIA estipula que un coche debe tardar como máximo 400 milisegundos (0,4 segundos) en completar la transición entre modos, tal y como señala el Artículo 3.10.10.o de la sección C. Con grabaciones a 30 fps se evidencia que el alerón delantero de Russell tarda 24 fotogramas en cambiar del modo “recta” al modo “curvas” al frenar para una chicana, lo que equivale a 0,8 segundos.

Puedes ver las imágenes en cámara lenta aquí.

Esta estrategia también podría favorecer la conservación de energía en la batería, que almacena electricidad para el MGU-K, sobre todo durante el frenado de las ruedas traseras. Al permitir que el alerón delantero se mantenga abierto unos instantes más, mientras que el trasero se cierra de inmediato, se ejerce mayor presión en la parte trasera y, de ese modo, es posible recuperar más energía eléctrica.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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