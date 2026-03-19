Felipe Massa aseguró que Fernando Alonso es el mejor piloto con el que ha competido, incluso por encima de otros como Michael Schumacher.

En declaraciones publicadas por el Diario Sport, el ex corredor brasileño declaró lo siguiente: "Siempre que veo a Fernando nos saludamos, pero desde luego, no somos mejores amigos. Hemos compartido muchas cenas y muchas cosas juntos. Incluso fue a ver una de mis carreras en Brasil.

"Así que me cae muy bien como piloto. Quiero decir, sin duda fue el mejor contra el que he competido... y espero de verdad que siga disfrutando compitiendo en la Fórmula 1, aunque no estoy seguro de que lo esté disfrutando mucho ahora mismo, porque, bueno, están pasando muchos problemas.

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"Pero también espero que cuando él entienda que es el momento de dejarlo, lo haga en el momento adecuado. No creo que Fernando sea un piloto que tenga que estar en la Fórmula 1 para estar luchando en la parte de atrás. Hay tantas otras categorías en las que puede disfrutar y divertirse… pero, en fin, lo respeto mucho como piloto", señaló.

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¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

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