SHOCK: Carlos Sainz quiere ARRUINAR EL AÑO de Franco Colapinto

Carlos Sainz lanzó un contundente mensaje sobre el cambio de reglas en la Fórmula 1, lo que pasaría a afectar seriamente a Franco Colapinto y Alpine.

El corredor nacido en Madrid es otros de los pilotos que se han quejado sobre las regulaciones del presente campeonato, mismo en el que los motores Mercedes tienen una evidente ventaja.

En declaraciones publicadas por Crash.net, el piloto de Williams dijo lo siguiente: "Estoy completamente seguro de que esta no es la Fórmula 1 que yo quiero ver. Y también estoy bastante seguro de que los que están al mando lo ven y lo saben.

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“Si nos fijamos en lo que están haciendo con los gráficos y todo lo demás, están intentando vender algo que, creo que todos sabemos, no es la fórmula adecuada para la Fórmula 1. Así que espero que haya cambios pronto, porque no es la mejor fórmula.

"Pero mientras todos seamos conscientes, creo que no pasa nada si al principio de la temporada no todo sale perfecto y luego hacemos ajustes para que mejore. Creo que el hecho de no tener dos McLaren, un Williams y un Audi demuestra lo difícil que nos complicamos la vida al intentar crear motores supercomplicados con software y baterías increíblemente complejos.

“Sigue siendo responsabilidad de los equipos desarrollar un motor fiable, pero cuando las reglas son tan exigentes y restrictivas, es difícil crear algo fiable porque resulta extremadamente complejo para todos. Tengo en mente cómo debería ser la Fórmula 1 ideal, y esto está muy lejos de serlo. Al mismo tiempo, espero que el desarrollo y el ajuste de las regulaciones mejoren las cosas en el futuro", apuntó.

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¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

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