¡Fichaje BOMBA! Ferrari pone los ojos en Antonelli

Piero Ferrari, vicepresidente del legendario equipo italiano, no descarta que Andrea “Kimi” Antonelli pueda fichar en la Scuderia en el futuro.

Aunque el joven italiano está vinculado actualmente a Mercedes, en Maranello se sueña con verlo de nuevo entre rojos, como un compatriota que brilla en casa. Así lo declaró en entrevista con Corriere dello Sport.

El piloto de 19 años vivió recientemente un fin de semana de ensueño en China, donde consiguió su primera victoria en la Fórmula 1.

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Mientras Ferrari ansía desde 2007 al nuevo campeón mundial y, desde 2008, la ansiada victoria de constructores, la expectativa por un éxito italiano crece día a día. Muchos ven en Antonelli al conductor que podría llenar ese vacío.

Soñando con un italiano en el rojo

Piero Ferrari no oculta su admiración por este joven talento. “No está de más imaginar a Antonelli vistiendo el rojo en algún momento”, afirmó. Aun así, recordó que triunfar en Ferrari nunca ha sido tarea sencilla para un italiano.

“Ya hubo quienes lo intentaron, y el último, un amigo entrañable, Michele Alboreto, no lo consiguió. Antonelli ha demostrado que se merece conducir equipos de élite y, con más experiencia, seguro se convertirá en un gran piloto”, aseguró.

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Antonelli frente a la alineación actual

En Mercedes, Antonelli ha mostrado un desempeño sólido. Con 47 puntos se encuentra en el segundo puesto del campeonato, justo detrás de su compañero George Russell, quien suma 51.

Esto le permite mantener, por el momento, a raya a los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que han acumulado 34 y 33 puntos respectivamente.

El impacto de Hamilton

Además de Leclerc, este año la escudería italiana cuenta con el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton. Aunque el británico aún no ha alcanzado los resultados que muchos esperaban, Piero Ferrari destaca que la mística de Ferrari pesa incluso sobre los grandes campeones.

“Sí, Ferrari genera una carga emocional, incluso en los maestros del asfalto”, puntualizó. “Lewis es muy diferente a Charles, pero resulta complicado afirmar si la leyenda del Cavallino Rampante ha influido en su rendimiento.”

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