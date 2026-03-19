¡Checo destapa la FALSEDAD de la nueva F1!

Checo Pérez ha reforzado las críticas sobre las nuevas normativas de la Fórmula 1, que especialmente a los pilotos no les han gustado nada.

El piloto mexicano señaló la falsedad que se siente dentro del los monoplazas, y comparó los rebases con el célebre juego Mario Kart.

La polémica en torno a las reglas introducidas este año alcanzó su punto álgido durante el fin de semana de carrera en China.

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La nueva Manual Overtake Mode, que proporciona a los pilotos un impulso eléctrico extra para recuperar posiciones, ha generado una dinámica que muchos consideran más parecida a un videojuego que a la competición automovilística tradicional.

Anteriormente, Verstappen ya comentaba que había cambiado su simulador por una Nintendo Switch, y ahora Checo dejó escapar un comentario similar durante la carrera en Shanghái.

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"Muy falso"

A pesar de la broma, Pérez se mostró contundente en la rueda de prensa posterior a la carrera en Shanghái y expresó su preocupación por el estado actual del deporte.

Criticó que la dependencia de las actuales fuentes de energía hace que la competición se sienta poco natural.

"Se siente completamente artificial. Es solo pulsar un botón. Adelantas a alguien y enseguida te dejan atrás, como en Mario Kart", afirmó el experimentado piloto.

Además, dejó claro que, como aficionado de la disciplina, tampoco le convence el rumbo que ha tomado la Fórmula 1: "Lo que vimos en Melbourne... yo, como fanático, no lo disfruto".

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