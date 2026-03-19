Antonelli advirtió sobre el peligro de ENGAÑAR a Russell

David Coulthard opina que la sintonía en Mercedes ha cambiado de forma radical tras el Gran Premio de China.

Según el expiloto de Fórmula 1, la amistad entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli ha quedado atrás ahora que ambos se baten por el título mundial.

La victoria del joven Antonelli, de 19 años, en Shanghái, ha encendido las tensiones dentro del equipo alemán. Aunque Russell lidera el campeonato con 51 puntos, la diferencia con su compañero se ha reducido a apenas cuatro tras la última carrera.

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En el podcast Up To Speed, Coulthard afirma que es ilusorio pensar que todavía comparten la misma camaradería en los paddocks. "Esa amistad se acabó", concluye.

Sin amigos, solo rivales

Coulthard recalca que el término “compañero de equipo” suele malinterpretarse en la élite del automovilismo. "George sabe muy bien que tiene un rival en la lucha por el campeonato", comenta. El analista añade que la competencia interna en los Zilverpijlen se volverá aún más intensa ahora que el equipo cuenta con un coche dominante y la competencia se encuentra muy rezagada. "Llamarlo compañero es engañoso: no es tu amigo. Su éxito implica tu fracaso y viceversa", concluye el expiloto.

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Comportamiento tras bambalinas

Aunque en público Russell se muestra cortés con el joven italiano, Coulthard cree que la realidad detrás de cámaras es muy distinta. "No nos equivoquemos: George felicita a Kimi ante las cámaras, pero realmente hará todo lo posible para exprimir cada oportunidad en Suzuka y en las próximas carreras. El equipo de Kimi tendrá que hacer lo propio." El escocés compara la situación actual en Mercedes con la de Lando Norris y Oscar Piastri en McLaren en 2025. "Cuando el coche funcionaba a pleno rendimiento, ambos competían por el título. Este podría ser el único momento en el que las nuevas regulaciones le confieran a Mercedes una ventaja tan marcada", asegura Coulthard.

La experiencia como factor decisivo

A pesar de la velocidad de Antonelli, Coulthard confía en que la experiencia de Russell será decisiva en el curso de esta larga temporada. Reminiscencia del duelo en McLaren del año pasado, donde Norris gozaba de una ventaja por tener más experiencia en carrera, el expiloto comenta: "La experiencia británica le ayudará a mantener la constancia a lo largo del campeonato." Además, Coulthard advierte sobre el peso mental que conlleva una primera victoria y cómo esto puede afectar a un piloto antes de la siguiente carrera en Japón. "Si George vuelve a ganar, no experimentará la montaña rusa emocional por la que pasó Kimi. Esa intensidad, aunque emocionante, agota. Ahora, ambos deben concentrarse en Suzuka."

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