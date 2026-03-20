Han revelado el que podría ser el reemplazo de Fernando Alonso en Aston Martin para el futuro cercano.

Una sorprendente noticia sobre el futuro de George Russell, líder del campeonato de F1, ha generado gran revuelo: se especula que el piloto británico podría abandonar Mercedes por un equipo rival.

El rumor fue difundido por el exdirector de equipo y comentarista Peter Windsor a través del canal de YouTube de Cameron Cc. Sin embargo, ¿a qué escudería se le vería sumar a Russell? Podríamos pensar en grandes nombres como Ferrari o McLaren, pero la teoría apunta en otra dirección.

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Windsor introdujo la especulación al abordar el futuro de Max Verstappen, afirmando: "Ahora es el momento en que Max podría tomar una decisión. Pero si para septiembre Aston Martin presenta un coche realmente competitivo diseñado por Adrian Newey, ¿elegiría ese camino? ¿O se quedaría en Mercedes si no cuentan con a George en el otro auto?"

Según esta teoría, mientras Max se alía con Mercedes junto a Kimi, George optaría por unirse a Aston Martin, formando pareja con [Lance] Stroll. Se comenta que el británico podría recibir alrededor de 300 millones de dólares de [Lawrence] Stroll, lo que permitiría que Lewis permanezca en Ferrari durante otro año, mientras Ferrari se reconfigura con nuevos nombres como Bortoleto o incluso Bearman.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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