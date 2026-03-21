¿Quién es el reemplazo de Fernando Alonso que preparan en Aston Martin?

Jak Crawford podría pisar la pista de Fórmula 1 esta temporada durante algunas sesiones de entrenamientos para Aston Martin. Sin embargo, es posible que también tenga la oportunidad de participar en sesiones competitivas si los problemas del equipo persisten.

Ahora, el joven estadounidense podría tener un papel más activo al volante, ya que los problemas actuales del equipo complican la situación de los titulares Lance Stroll y Fernando Alonso.

El piloto español, de 44 años, se vio obligado a abandonar el último Gran Premio en China ante las fuertes vibraciones de su AMR26, llegando incluso a quitarse las manos del volante durante la carrera. Stroll también ha sufrido por estas vibraciones, lo que ha generado una genuina preocupación por la salud de ambos pilotos a menos que Aston Martin solucione estos inconvenientes.

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Crawford nació en Charlotte, Carolina del Norte, el 2 de mayo de 2005, e inició su carrera en el karting a la temprana edad de seis años en 2011. Tras ganar numerosos campeonatos en karts, dio el salto a la categoría de monoplazas integrales en 2018, participando en el Campeonato NACAM de Fórmula 4.

En la temporada 2018-19, el joven piloto consiguió seis victorias y se colgó el segundo puesto en el campeonato. En 2020 compitió en el Campeonato Italiano de F4, temporada en la que fue fichado por Red Bull como piloto juvenil, cargo que mantuvo hasta 2024.

La temporada que realmente lo consolidó como una promesa de la F1 fue la 2022 en F3. A sus 16 años, Crawford logró una victoria y sumó cuatro podios, terminando séptimo en el campeonato. Posteriormente, Hitech Pulse-Eight lo incorporó para la temporada 2023 de F2, en la que permanecería durante los tres años siguientes.

A lo largo de tres temporadas en la F2, Crawford se llevó seis victorias, incluida una en su primer año con Hitech Pulse-Eight. Durante los 2024 y 2025 compitió con DAMS Lucas Oil. En ese mismo período, fue eliminado del programa de pilotos de Red Bull y, en cambio, fichado por Aston Martin, que le ofreció de inmediato pruebas dentro del programa de test de coches anteriores (TPC).

En la temporada 2025 de F2, el estadounidense finalizó segundo en el campeonato, justo detrás del ganador Leonardo Fornaroli. Con cuatro triunfos y dos pole positions en su haber, Aston Martin anunció al joven americano como su tercer piloto para la temporada 2026 de F1.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

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