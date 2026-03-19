OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez

Sergio Pérez recibió una enorme noticia por parte de Ferrari que podría mejorar enormemente su temporada con Cadillac.

El equipo del corredor mexicano usa en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 un motor desarrollado por la escudería de Maranello, por lo que cualquier noticia relacionada con el equipo rojo afecta directamente el rendimiento de Checo.

Fred Vasseur, jefe de equipo, en declaraciones publicadas por The Race confirmó que esperan una mejora en el rendimiento de su motor: “No estoy convencido de que la nueva regla de relación de compresión vaya a ser un cambio radical, un cambio radical.

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"Más bien, tendremos el ADUO en algún momento, y su incorporación nos brindará la oportunidad de reducir la brecha. No quiero separar [el chasis de la unidad de potencia].

“Quiero mejorar en todos los aspectos, pero sabemos que tenemos que optimizar el motor de combustión interna. Pero esto vendrá después del ADUO: en energía, en chasis, en aerodinámica. Estamos trabajando arduamente en cada área para reducir la brecha", reveló.

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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

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