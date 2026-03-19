close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind

Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull

Bottas and Perez in plain t-shirts with orange flame background edited behind — Foto: © IMAGO

Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull

Las dos primeras carreras de la temporada han dejado datos que dejan humillado a Red Bull frente a otros equipos como Cadillac.

De acuerdo con la cuenta F1BigData, tras el Gran Premio de China y Australia, Mercedes, Ferrari y Haas son las escuderías que más vueltas han logrado dar en lo que llevamos de temporada.

Sin embargo, del otro lado. uno esperaría que los equipos nuevos como Cadillac o Audi fueran los que menos vueltas tienen. Pero todo lo contrario, el equipo de Checo ha dado 180 vueltas y ese número lo pone por delante de otros grandes equipos como Red Bull, Aston Martin y Williams.

Sin duda que ninguna de esas tres escuderías esperaría estar por debajo de Cadillac en cualquier registro. Una de las muestras de las múltiples sorpresas presentadas en este inicio de 2026.

Relacionado: BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026?
Fabricante de motor Equipos
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

5767 votos

Relacionado

Fórmula 1 Red Bull Sergio Pérez Cadillac

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Checo F1: se acercan a Ferrari; HUMILLACIÓN a Red Bull; Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA

Checo F1: se acercan a Ferrari; HUMILLACIÓN a Red Bull; Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA

  • 1 hour ago
OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez

OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez

  • 2 hours ago
BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari

BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari

  • 3 hours ago
Franco Colapinto F1: EMOTIVO mensaje; hace el MÁXIMO reconocimiento

Franco Colapinto F1: EMOTIVO mensaje; hace el MÁXIMO reconocimiento

  • 1 hour ago
ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso

ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso

  • Ayer 23:08
Checo F1: ¡Ferrari SALVARÍA EL 2026 de Cadillac!; HUMILLA a Mercedes en China

Checo F1: ¡Ferrari SALVARÍA EL 2026 de Cadillac!; HUMILLA a Mercedes en China

  • Ayer 02:00

Fórmula 1

01:59
Checo F1: se acercan a Ferrari; HUMILLACIÓN a Red Bull; Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA
01:56
Franco Colapinto F1: EMOTIVO mensaje; hace el MÁXIMO reconocimiento
01:32
OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez
00:21
Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull

Recién en

01:59
Checo F1: se acercan a Ferrari; HUMILLACIÓN a Red Bull; Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA
01:56
Franco Colapinto F1: EMOTIVO mensaje; hace el MÁXIMO reconocimiento
01:32
OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez
00:00
BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari
18-3
ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso
Noticias F1

Recomendado por la redacción

OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez Cadillac

OFICIAL: Ferrari le da LA MEJOR NOTICIA a Checo Pérez

2 hours ago
Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull Cadillac

Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull

3 hours ago
BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari Cadillac

BOMBAZO: Desde Cadillac CONFIRMAN que Checo se acerca a Ferrari

3 hours ago
ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso Aston Martin

ESCÁNDALO: La FIA busca ADELANTAR la AYUDA a Fernando Alonso

Ayer 23:08
Ontdek het op Google Play
x