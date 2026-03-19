Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull
Checo Pérez sonríe: La HUMILLACIÓN de Cadillac a Red Bull
Las dos primeras carreras de la temporada han dejado datos que dejan humillado a Red Bull frente a otros equipos como Cadillac.
De acuerdo con la cuenta F1BigData, tras el Gran Premio de China y Australia, Mercedes, Ferrari y Haas son las escuderías que más vueltas han logrado dar en lo que llevamos de temporada.
Sin embargo, del otro lado. uno esperaría que los equipos nuevos como Cadillac o Audi fueran los que menos vueltas tienen. Pero todo lo contrario, el equipo de Checo ha dado 180 vueltas y ese número lo pone por delante de otros grandes equipos como Red Bull, Aston Martin y Williams.
Sin duda que ninguna de esas tres escuderías esperaría estar por debajo de Cadillac en cualquier registro. Una de las muestras de las múltiples sorpresas presentadas en este inicio de 2026.
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¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?
La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.
Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.
Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.
GPFans te presenta la lista con la información del motor que usan los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.
|Fabricante de motor
|Equipos
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
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