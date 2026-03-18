¡Hamilton MINIMIZA a Leclerc en Ferrari!

Ha tardado un poco, pero tras una temporada completa y dos Grandes Premios, Lewis Hamilton ha conseguido finalmente su primer podio con Ferrari, a costa de su propio compañero.

El británico terminó tercero en el Gran Premio de China de F1. Aunque no pudo superar a los Mercedes, sí dejó atrás a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Tal como se esperaba, los Ferrari arrancaron de manera excelente en el Shanghai International Circuit. Hamilton tomó la delantera y se mantuvo en intensa lucha durante mucho tiempo contra Kimi Antonelli, George Russell y Leclerc.

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Cuando un coche de seguridad salió tras el incidente con Lance Stroll, los “Flechas Plateadas” empezaron a mostrar su verdadera velocidad, desapareciendo en el horizonte. Hamilton y Leclerc se disputaron la tercera posición, y fue el británico quien se subió al podio.

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Un pequeño roce con Leclerc

"El hecho de que los coches sean como son este año... La batalla con Charles fue también fantástica", continuó el siete veces campeón del mundo.

"Corrimos codo con codo, justo lo que queremos ver. Creo que en un momento hubo un contacto con Charles, pero no fue más que un pequeño roce", se rió Hamilton.

"Esto es lo que realmente significa competir. Quiero agradecer a todos en Maranello por llevarnos a esta situación."

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